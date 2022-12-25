هاري وميغان يرفضان اعتذار صحيفة بريطانية عن إساءة إعلامي شهير لدوقة ساسكس

اتهم الأمير هاري وزوجته الممثلة الأميركية ميغان ماركل السبت صحيفة "ذي صن" (The Sun) البريطانية، بالقيام بـ "حيلة دعائية" بعد أن اعتذرت هذه الوسيلة الإعلامية البريطانية عن مقال أثار سيلا من الانتقادات بسبب تضمنه إساءات موجهة لدوقة ساسكس.

وقد أثيرت موجة تنديد بسبب المقال الذي عبّر فيه مقدّم برنامج "توب غير" (Top Gear) السابق جيريمي كلاركسون عن "كرهه" لميغان، وأصبح ضمن أكثر المقالات التي وردت بشأنها شكاوى لمنظمة معايير الصحافة المستقلة بالمملكة المتحدة.

وكان كلاركسون كتب في المقال أنه يحلم باليوم "الذي تُجبر فيه (ميغان) على السير في شوارع كل مدينة في بريطانيا بينما تهتف الجماهير في وجهها (يا للعار!) وترمي عليها القاذورات".

وكُتب المقال رداً على المسلسل الوثائقي الأخير للزوجين على نتفليكس بعنوان "Harry & Meghan" والذي يتهمان فيه الصحافة الشعبية البريطانية بالعنصرية وبمحاولة "تدمير" ميغان.

وقد تلقت منظمة معايير الصحافة المستقلة بالمملكة المتحدة أكثر من 20 ألف شكوى بشأن المقال الذي ندد به أيضاً الكثير من الشخصيات البريطانية العامة.

وسحبت "ذي صن" المقال الاثنين عن موقعها الإلكتروني، بطلب من كاتبه الذي أشار عبر تويتر إلى أنه استند فيه إلى "اقتباس أبله من مشهد في مسلسل غايم أوف ثرونز".

Oh dear. I’ve rather put my foot in it. In a column I wrote about Meghan, I made a clumsy reference to a scene in Game of Thrones and this has gone down badly with a great many people. I’m horrified to have caused so much hurt and I shall be more careful in future. — Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) December 19, 2022

وفي أحد أبرز مشاهد المسلسل الشهير، تُرغم شخصية نسائية على المشي في "مسيرة العار" بالشوارع ويرمى الناس القاذورات عليها.

وكتبت "ذي صن" عبر موقعها الإلكتروني الجمعة "آراء الكتّاب لا تلزم سواهم، لكننا كجهة ناشرة، ندرك أن حرية التعبير مقرونة بالمسؤولية. نحن نادمون على نشر هذا المقال ونشعر بأسف صادق".

وفي رد لاذع، انتقد متحدث باسم دوق ودوقة ساسكس -وهو لقب هاري وميغان الرسمي- عدم تواصل "ذي صن" مع ميغان للاعتذار لها مباشرة وهو "ما يظهر نواياهم، فالأمر مجرد حيلة دعائية".

وأضاف المتحدث "يستحق الجمهور تماماً ندم الصحيفة على تعليقاتها الخطيرة، ما كنا لنواجه مثل هذا الموقف لو لم تواصل (ذي صن) استغلال الكراهية والعنف وكره النساء".

وأشار إلى أن "الاعتذار الحقيقي سيكون من خلال التحول في تغطيتهم واعتماد معايير أخلاقية مع الجميع. لسوء الحظ، نحن لا نرى أي مؤشر على ذلك".