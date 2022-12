هاري وميغان يرفضان اعتذار صحيفة بريطانية عن إساءة إعلامي شهير لدوقة ساسكس

اتهم الأمير هاري وزوجته الممثلة الأميركية ميغان ماركل السبت صحيفة "ذي صن" (The Sun) البريطانية، بالقيام بـ "حيلة دعائية" بعد أن اعتذرت هذه الوسيلة الإعلامية البريطانية عن مقال أثار سيلا من الانتقادات بسبب تضمنه إساءات موجهة لدوقة ساسكس.

وقد أثيرت موجة تنديد بسبب المقال الذي عبّر فيه مقدّم برنامج "توب غير" (Top Gear) السابق جيريمي كلاركسون عن "كرهه" لميغان، وأصبح ضمن أكثر المقالات التي وردت بشأنها شكاوى لمنظمة معايير الصحافة المستقلة بالمملكة المتحدة.

وكان كلاركسون كتب في المقال أنه يحلم باليوم "الذي تُجبر فيه (ميغان) على السير في شوارع كل مدينة في بريطانيا بينما تهتف الجماهير في وجهها (يا للعار!) وترمي عليها القاذورات".

وكُتب المقال رداً على المسلسل الوثائقي الأخير للزوجين على نتفليكس بعنوان "Harry & Meghan" والذي يتهمان فيه الصحافة الشعبية البريطانية بالعنصرية وبمحاولة "تدمير" ميغان.

وقد تلقت منظمة معايير الصحافة المستقلة بالمملكة المتحدة أكثر من 20 ألف شكوى بشأن المقال الذي ندد به أيضاً الكثير من الشخصيات البريطانية العامة.

وسحبت "ذي صن" المقال الاثنين عن موقعها الإلكتروني، بطلب من كاتبه الذي أشار عبر تويتر إلى أنه استند فيه إلى "اقتباس أبله من مشهد في مسلسل غايم أوف ثرونز".

Oh dear. I’ve rather put my foot in it. In a column I wrote about Meghan, I made a clumsy reference to a scene in Game of Thrones and this has gone down badly with a great many people. I’m horrified to have caused so much hurt and I shall be more careful in future.

— Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) December 19, 2022