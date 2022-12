بعد عامين من الركود السينمائي في 2020 و2021 بسبب تفشّي فيروس كورونا، عاد شباك التذاكر هذا العام للانتعاش إلى حد كبير، خاصة مع تعلّم الجمهور كيفية التعايش مع الوباء.

وفيما يأتي أعلى 5 أفلام أجنبية إيرادا في 2022.

فيلم "توب غان: مافريك" (Top Gun: Maverick) بإجمالي إيرادات بلغ 1.5 مليار دولار.

بفارق ضخم، يأتي فيلم "توب غان: مافريك" في المرتبة الأولى لأعلى أفلام 2022 إيرادا، وهو الرقم الذي لم يَصُبّ في صالح الجهة المنتجة فقط، وإنما كان أيضا لصالح بطل العمل توم كروز الذي تعاقد على نسبة من إجمالي الإيرادات، مما جعل أجره يصل إلى 100 مليون دولار.

وبالإضافة إلى الإيرادات المرتفعة، نجح العمل في الترشّح إلى جائزتي غولدن غلوب لأفضل فيلم وأفضل أغنية أصلية، وجائزة غرامي لأفضل موسيقى تصويرية لوسائل الإعلام المرئية.

وبحسب موقع "آي إم دي بي" (IMDb) الفني، فقد احتل الفيلم المرتبة 83 ضمن قائمة أفضل 250 فيلما في تاريخ السينما العالمية.

والعمل هو الجزء الثاني من فيلم "توب غان" الذي صدر عام 1986، وتدور أحداث هذا الجزء حول مافريك، أحد أفضل الطيارين بالقوات الجوية، الذي يجد نفسه مُكلّفا بتدريب كتيبة من الخريجين لأداء مهمة مستحيلة، وهو ما يدور في إطار التشويق والحركة.

