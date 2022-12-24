عاد شباك التذاكر هذا العام للانتعاش إلى حد كبير، خاصة مع تعلّم الجمهور كيفية التعايش مع وباء كورونا.

بعد عامين من الركود السينمائي في 2020 و2021 بسبب تفشّي فيروس كورونا، عاد شباك التذاكر هذا العام للانتعاش إلى حد كبير، خاصة مع تعلّم الجمهور كيفية التعايش مع الوباء.

وفيما يأتي أعلى 5 أفلام أجنبية إيرادا في 2022.

Top 20 2022 movies sort by Box Office results. pic.twitter.com/k0LSJSRC2M — Sharon ⚡️#FlashPack (@Sharito742) December 21, 2022

المرتبة الأولى

فيلم "توب غان: مافريك" (Top Gun: Maverick) بإجمالي إيرادات بلغ 1.5 مليار دولار.

بفارق ضخم، يأتي فيلم "توب غان: مافريك" في المرتبة الأولى لأعلى أفلام 2022 إيرادا، وهو الرقم الذي لم يَصُبّ في صالح الجهة المنتجة فقط، وإنما كان أيضا لصالح بطل العمل توم كروز الذي تعاقد على نسبة من إجمالي الإيرادات، مما جعل أجره يصل إلى 100 مليون دولار.

وبالإضافة إلى الإيرادات المرتفعة، نجح العمل في الترشّح إلى جائزتي غولدن غلوب لأفضل فيلم وأفضل أغنية أصلية، وجائزة غرامي لأفضل موسيقى تصويرية لوسائل الإعلام المرئية.

وبحسب موقع "آي إم دي بي" (IMDb) الفني، فقد احتل الفيلم المرتبة 83 ضمن قائمة أفضل 250 فيلما في تاريخ السينما العالمية.

والعمل هو الجزء الثاني من فيلم "توب غان" الذي صدر عام 1986، وتدور أحداث هذا الجزء حول مافريك، أحد أفضل الطيارين بالقوات الجوية، الذي يجد نفسه مُكلّفا بتدريب كتيبة من الخريجين لأداء مهمة مستحيلة، وهو ما يدور في إطار التشويق والحركة.

BEST MOVIE OF 2022. TOP GUN MAVERICK (click for sound) Tom Cruise, 40 years in the business, and this was by far the BIGGEST movie he's ever done. $1.5 Billion at the box office, and its a SEQUEL with close to no CGI.. unless you count Tom Cruise as human CGI😂 Well done, sir pic.twitter.com/jkCXUOAIMq — Mr. Cardinal Truth (@mrcardinaltruth) December 20, 2022

المرتبة الثانية

فيلم "جوراسيك ورلد: الهيمنة" (Jurassic World: Dominion) بإجمالي إيرادات بلغ مليار دولار

"جوراسيك ورلد: الهيمنة" هو الجزء الثالث والأخير من سلسلة "جوراسيك وورلد"، كما أنه الجزء السادس والأخير أيضا من سلسلة "جوراسيك بارك" كلها، والتي بدأت في أول التسعينيات من القرن الماضي.

وقد ضمّ العمل نجوما من السلسلتين، على رأسهم: سام نيل، وجيف غولدبلوم، وكريس برات، ولورا ديرن، مما زاد من جماهيريته وتسبب في ارتفاع إيراداته رغم تواضع مستواه الفني مقارنة بالأجزاء الأخرى.

وتدور أحداث هذا الجزء حول بعض العلماء الذين يرغبون في السيطرة على المستقبل عبر إجراء تعديلات جينية على الديناصورات، لكن الأمور سرعان من تخرج عن السيطرة وتُهدد بفناء الجميع، مما يستدعي من الأبطال المحاولة باستماتة لإعادة كل شيء إلى نصابه الصحيح قبل فوات الأوان.

🚨 Jurassic World Dominion has FINALLY hit the $1bn Mark at the Global Box Office 🚨 On its 100th Day! 💯 #JurassicWorldDominion 🦖🦕 pic.twitter.com/Kkov6qRK7r — Swrve 🦖 'Jurassic' News Outlet & Content (@SwrveYT) September 18, 2022

المرتبة الثالثة

فيلم "الدكتور سترينج في جنون العوالم المتوازية" (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) بإجمالي إيرادات بلغ 955 مليون دولار

وقد حظر فيلم "الدكتور سترينج في جنون العوالم المتوازية" من العرض بدور السينما في عدة دول عربية، وهذا الأمر قلل نسب انتشاره ووصوله إلى المواطن العربي.

المرتبة الرابعة

فيلم "مينيونز: صعود غرو" (Minions: The Rise of Gru) بإجمالي إيرادات بلغ 939 مليون دولار

"مينيونز: صعود غرو" أو كما يُعرف باسم "مينيونز2″، فيلم الرسوم المتحركة الوحيد بهذه القائمة، وهو الجزء الثاني ضمن سلسلة فرعية صدر الجزء الأول منها في 2015 وحمل اسم "مينيونز" (Minions)، أما الأداء الصوتي فأُسند إلى ستيف كاريل وآلان أركين وجولي أندروز.

تدور أحداث الفيلم في إطار من المغامرات الطريفة، حيث يستعرض حياة غرو حين كان صبيا صغيرا لا يتمنى سوى أن يكون أحد أعضاء أشهر العصابات على كوكب الأرض، وحين يستهينون به حجما وسنا يُقرر تحديهم وإثبات نفسه.

العمل هو الجزء الثاني ضمن سلسلة فرعية صدر الجزء الأول منها في 2015 وحمل اسم "مينيونز" (Minions)، أما الأداء الصوتي فأُسند إلى ستيف كاريل وآلان أركين وجولي أندروز.

‘MINIONS: THE RISE OF GRU’ has passed $900M at the worldwide box office. The film will also be getting a release in China in August. pic.twitter.com/6GOaJKdk9r — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 8, 2022

المرتبة الخامسة

فيلم " النمر الأسود: واكاندا للأبد" (Black Panther: Wakanda Forever) بإجمالي إيرادات بلغ 788 مليون دولار

تمثيل جيد وتصوير يخطف الأبصار وموسيقى تصويرية استثنائية، كانت هذه بعض الفنيات التي خلقت شعبية هائلة وحمّست الجماهير للذهاب إلى دور العرض ومشاهدة فيلم "واكاندا للأبد" -أحد أفضل أفلام مارفل هذا العام- بالرغم من وفاة الممثل تشادويك بوسمان -بطل السلسلة الأصلي- واستبداله بآخرين.

والجزء الثاني يبدأ بوفاة الملك تشالا بسبب مرض خطير وصل إلى مراحله الأخيرة، وهو ما ينشأ عنه اضطراب في مملكة واكاندا، ومن ثمّ تحاول الدول الأخرى استغلال الأزمة ونهب مواردها، فيما تحاول الأم راموندا وشوري -أخت الملك الراحل- إنقاذ المملكة ومقاومة التهديد المحدّق بهم.