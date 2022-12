فانتازيا وكوميديا ودراما.. أفضل 5 مسلسلات أجنبية في 2022

يطوي العام 2022 آخر أوراقه. كان عاما طويلا ودسما، متخما بالأعمال الدرامية المميزة، بين أجزاء جديدة لمسلسلات قديمة مهمة وناجحة مثل "التاج" (The Crown)، و"أشياء غريبة" (Stranger Things)، و"من الأفضل الاتصال بسول" (Better Call Saul)، ومسلسلات أخرى جديدة بدأت بقوة ويتوقع لها الاستمرار لمواسم عدة.

فإذا كنت من متابعي الدراما، وتبحث عن أعمال جديرة بالمشاهدة، إليك مجموعة من أفضل المسلسلات التي أنتجت وصدرت في 2022.

Hands, please. Jeremy Allen White is nominated for a Golden Globe Award for Best Performance by an Actor in a Television Series — Musical or Comedy. #TheBearFX pic.twitter.com/iM0MRPPiSt

بتقييم 8.4 نقاط يأتي مسلسل "الدب" (The Bear) على موقع "آي إم دي بي" (IMDb) الفني، محتلا مرتبة متقدمة ضمن أعلى المسلسلات الأجنبية -التي صدرت هذا العام- تقييما، على الرغم من كونه كوميديا بالأساس ولا يتجاوز زمن حلقته النصف ساعة. وهو ما يفسر وجوده بالمرتبة الأولى ضمن قائمة أفضل 132 مسلسلا في 2022 وفق تصويت رواد موقع "الطماطم الفاسدة" من جمهور ونقاد.

ويتمحور المسلسل حول طاه محترف، اعتاد العمل في أفخم مطاعم نيويورك، وهو يحمل جائزة "جيمس بيرد" بصفته الطاهي الأفضل، قبل أن يجد نفسه فجأة مضطرا إلى العودة إلى الديار في شيكاغو إثر انتحار شقيقه، في محاولة منه لإنقاذ متجر شطائر العائلة.

وبين الخلافات العائلية والأزمات المادية، وفوضى المطبخ وضغوط العمل، والمستجدات التي تجعل الأمر كله خارجا عن السيطرة، تتصاعد الأحداث ويصبح المسلسل أكثر قدرة على الإمتاع.

يذكر أن المسلسل ترشح لجوائز عدة، على رأسها جائزتا "غولدن غلوب" كأفضل مسلسل تلفزيوني (موسيقي أو كوميدي)، وأفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني (موسيقي أو كوميدي).

Netflix swept the top 10 streaming rankings with “ #HarryAndMeghanNetflix ” claiming the top 3 spots, followed by “Wednesday,” which notched all 7 remaining slots for the week ending December 13. Volume 2 of the #HarryAndMeghan series dropped December 15.

وضمن الفئة ذاتها، حيث المسلسلات التي حققت نجاحا أكبر من تصورات صانعيها، مسلسل "وينزداي" (Wednesday) الذي طُرح للعرض عبر منصة "نتفليكس"، مؤخرا، وشوهد حتى الآن بإجمالي 1.022 مليار ساعة، ليصبح ثاني أكثر مسلسلات "نتفليكس" مشاهدة باللغة الإنجليزية في تاريخ المنصة.

والعمل ينتمي إلى فئة الإثارة، ويحكي عن "وينزداي" ابنة عائلة "آدامز" إحدى أشهر وأقدم العائلات الدرامية بمجال الرعب، إذ نشهد ما تتعرّض له البطلة في مدرستها الجديدة من صراعات بعضها يُهدد مكنون روحها من الداخل في حين بعضها الآخر يُهدد حياتها بأكملها.

وترشّح المسلسل لجائزتي "غولدن غلوب" كأفضل مسلسل تلفزيوني (موسيقي أو كوميدي)، وأفضل ممثلة في مسلسل تلفزيوني (موسيقي أو كوميدي). ولعل أكثر ما ميز العمل أنه جاء مناسبا للكبار من أجيال الثمانينيات والتسعينيات الذين تعرّفوا إلى عائلة آدامز في طفولتهم ومراهقتهم، وكذلك للصغار من أبناء الجيل الحالي الذين سرعان ما جذبتهم شخصية "وينزداي" بطباعها وملابسها وحبها للتمرد.

Watch Mo on Netflix. Thank me later

It's a modern ode to our eternal question of belonging. What/where is home for you?

It's also a deep critique to American and Arab societies. And terribly funny and sweet… Just go and watch it. pic.twitter.com/2zJF50bKjX

