مصر: إحالة منة شلبي إلى المحاكمة الجنائية بتهمة "تعاطي المخدرات"

أحالت النيابة العامة المصرية الممثلة منة شلبي للمحاكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات، وذلك على خلفية ضبط مجموعة من الممنوعات بحوزتها في مطار القاهرة الدولي إبان عودتها إلى البلاد نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وبحسب الصفحة الرسمية للنيابة العامة المصرية على فيسبوك، فقد "أمرت النيابة العامة اليوم بإحالة المتهمة منة شلبي للمحاكمة الجنائية؛ لمعاقبتها على ما أُسند إليها من إحرازها جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا، وقد أقامت النيابة العامة الدليلَ قِبَلها من شهادة 5 شهود على الواقعة، وما توصّلت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحلِّ ضبطها، فضلًا عمَّا أسفر عنه فحص المعمل الكيماويّ للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها".

البيان أشار إلى أن السلطات استكملت تحقيقاتها "بعد ضبط المتهمة بالاستماع لشهادة 5 من العاملين بمطار القاهرة الدولي، والتي كان حاصلها أن فحص حقائب المتهمة بجهاز الأشعة أثناء إنهائها الإجراءات الجمركية ظهر خلاله وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور على موادّ مخدِّرة بالحقائب، فأُلقي القبض على المتهمة، وضُبط ما بحوزتها من مخدِّرات، وقد شاهدت النيابة العامة بتسجيلات آلات المراقبة دخول المتهمة المنطقة الجمركية والعثور على المضبوطات داخل حقائبها، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أنَّ المضبوطات تحوي جوهريْنِ مخدريْنِ هما الحشيش والقِنَّب المدرجيْنِ بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات".

وكانت منة شلبي عادت في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من الولايات المتحدة الأميركية، حين ضبط مفتشو الجمارك في مطار القاهرة الدولي نحو 30 عبوة بأشكال وأحجام مختلفة، تحوي مادة الماريغوانا المخدرة، بحقائبها، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة وهي الجهة المختصة للفصل في القضية.

وبحسب السلطات، فقد أثبتت النيابة العامة أن الأكياس والزجاجات والأقلام وقطع الحلوى التي تم ضبطها محشوة بالماريغوانا، ما دفع سلطات الجمارك لإخضاعها إلى تفتيش ذاتي وكامل دون أن يسفر التفتيش عن شيء.

وجاءت أزمة الممثلة المصرية لتؤجل عرضها المسرحي "ساعة الحظ" -وهو من إخراج أشرف زكي- والذي كان من المفترض أن تشارك به ضمن موسم الرياض.

الجدير بالذكر أن آخر عمل قدمته منة شلبي كان مسلسل "بطلوع الروح" في رمضان 2022، وحصلت عن دورها في المسلسل على العديد من الجوائز.