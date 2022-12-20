على خلفية اتهامات سابقة.. حملة لمنع سعد المجرد من الغناء في مصر

يواجه المغني المغربي سعد المجرد مجددا حملة تطالب بمنعه من إحياء حفل في مصر، وذلك على خلفية أزمته الشهيرة واتهامه قبل 6 سنوات في قضايا اغتصاب في فرنسا وتم منعه على إثرها من دخول البلاد.

وكان المجرد يخطط لإحياء حفل لأحد أماكن السهر بمناسبة رأس السنة الميلادية في مدينة شرم الشيخ المصرية، حيث كان من المقرر إقامة الحفل يوم 29 ديسمبر/كانون الأول الحالي، إلا أن إحدى الصفحات المهتمة بقضايا وحقوق المرأة دشنت حملة لإلغاء الحفل.

فكتبت صفحة "سبيك أب" (Speak up) "من الواضح أن سعد المجرد مصمم على الغناء في مصر، حتى ولو قدم حفل "على الضيق" في شرم الشيخ بدون دعاية لنفسه كى لا يتم إلغاؤه، وذلك لأن حفلته التي أعلن عنها في 2020 تم إلغاؤها، وتم منع إذاعة حلقته من العرض في عام 2021″.

وأضافت الصفحة المذكورة أن سعد المجرد يواجه ما عدته الصفحة "رفضا جماهيريا أيضا". وتابعت أن صفحات تابعة لأحد الأماكن في مدينة شرم الشيخ أعلنت عن حفلة للمجرد "المتهم في قضايا اغتصاب وعنف جنسي"، مشيرة إلى أنه يتم حذف من يعترض على استضافة سعد قبل إغلاق إمكانية التعليق نهائيا.

أزمة متكررة

والحملة التي يواجهها المجرد ليست جديدة، إذ واجه الحملات نفسها عام 2020 بعد إعلان مشاركته في حفل على مسرح "كايرو شو" (Cairo Show)، ليتم إلغاء الحفل، وظلت الحملة مستمرة أيضا مع الإعلان عن مقطع ترويجي لحلقة برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان المصري أمير كرارة لصالح إحدى القنوات، إذ تم إلغاء عرض الحلقة أكتوبر/تشرين الأول 2021، بسبب حملة أخرى أيضا طالبت بعدم استضافته على الفضائيات المصرية.

حملات وتحقيقات

وتأتي هذه الحملات بعد الاتهامات التي واجهها المجرد والتي تتعلق بالعنف ضد المرأة، وتم على إثرها اعتقاله في العاصمة الفرنسية باريس يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول 2016 قبل أيام قليلة من موعد إحيائه حفلا كبيرا، بعد بلاغ قدمته فتاة فرنسية تتهمه بالاغتصاب.

وبعد التحقيقات، وجهت السلطات الفرنسية تهمة "الاغتصاب مع ظروف مشددة للجريمة" إلى المغني المغربي، ووضعته في الحبس الاحتياطي بسجن "فلوري ميروجيس" بضاحية باريس الجنوبية.

في المقابل، فإن المصادر المقربة من المجرد أكدت أن "القضية محبوكة ضده" لاستغلال شهرته الكاسحة، وأنه بريء من تهمة الاغتصاب.

وفي الوقت الذي كان يواجه فيه المجرد التهم الثقيلة الموجهة إليه في فرنسا، قامت فتاة أميركية بتحريك دعوى تعود إلى عام 2010 تتهمه فيها بالتحرش بها، لكن القضاء الأميركي قرر يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2016 حفظ القضية وعدم متابعة المجرد في هذه القضية، بعد أن قامت الفتاة بسحب الدعوى.

«مش عايزينه في مصر».. مطالبات بإلغاء حفل سعد لمجرد في شرم الشيخhttps://t.co/9CbAK2GdSn pic.twitter.com/5Vh6CJ9YZP — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) December 19, 2022

وكان سعد المجرد قد عاد بعدها لنشاطه الفني، وقدم أغنية "دويتو" بينه وبين محمد رمضان بعنوان "انساي" قبل أن يشب خلاف بينهما، ثم واصل لمجرد بعدها نشاطاته بالعديد من الأغنيات ومنها "دويتو" أيضا جمعه بالفنانة اللبنانية إليسا.