قائمة أفضل أفلام عربية 2022 تخلو تقريبا من الأفلام التجارية باستثناء "سكة طويلة" السعودي، وهو ما يمثل دلالة واضحة على ضعف صناعة السينما التجارية العربية التي تتخبط في مشاريع ممسوخة من السينما الهوليودية فاقدة للأصالة أو عوامل النجاح

مع نهاية عام 2022، يحين الوقت لحصاد الأفلام العربية للعام الذي شهد إنتاجا أقل من حيث الكم والنوع مقارنة بالعام الماضي.

ازدانت قائمة أفلام 2021 بأعمال مميزة مثل "ريش" و"سعاد" و"أبو صدام" و"كوستا برافا"، بينما جاء عام 2022 محبطا إلى حد كبير، وعلى عكس القوائم الأخرى المنشورة في حصاد 2021 التي وجدنا صعوبة في اختيار الأفضل بينها لكثرتها، فقد كان من العسير اختيار أعمال جيدة بما فيه الكفاية لضمها لقائمة أفضل أفلام عربية 2022 المرتبة كالمعتاد من الجيد للأفضل.

5- فيلم "فرحة"

يأتي في المركز الخامس فيلم "فرحة"، الذي شارك في إنتاجه جهات من فلسطين والأردن والسعودية والسويد، وإخراج وتأليف دارين سلام وبطولة كرم الطاهر. عٌرض الفيلم في مهرجانات تورنتو السينمائي وبالم سبرينغر والبحر الأحمر، بالإضافة إلى محافل سينمائية دولية أخرى قبل وصوله إلى منصة نتفلكس، ليشعل حملة إسرائيلية مضادة له بسبب فضحه لفظائع جيش الاحتلال إبان النكبة الفلسطينية.

تدور أحداث "فرحة" حول المراهقة الفلسطينية فرحة التي تحلم بالانتقال من قريتها المحدودة إلى المدينة لبدء دراستها، ولكن تُغتال أحلامها على يد الجيش الإسرائيلي الذي داهم المنطقة واحتلها مدججًا بالسلاح وقتل الأهالي وطردهم من منازلهم، وخوفًا عليها يحبسها والدها في حجرة تخزين الطعام في الباحة، لتراقب انهيار عالمها.

فيلم "فرحة" من الأفلام المربكة، فهو يتناول قضية من الضروري الحديث عنها وتقديم أفلام تتناولها ووصولها إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، ولكنه على الناحية الأخرى عمل محدود للغاية فنيا، ربما لقلة خبرة المخرجة أو تواضع القدرات التمثيلية لطاقم العمل، فيترك لدى المشاهد مرارة أنه تجربة كان يمكن أن تصبح أفضل.

4- فيلم "سكة طويلة"

تأتي في المركز الرابع التجربة السعودية "سكة طويلة"، وهو أكثر أفلام هذه القائمة تجارية، وأقربها للوصول للجمهور. الفيلم من إخراج عمر نعيم العربي ذي الخبرة الهوليودية، وبطولة اليوتيوبر والممثل براء عالم والمخرجة والممثلة فاطمة البنوي، وعُرض في دور السينما وعلى منصة نتفليكس.

تدور أحداث "سكة طويلة" حول رحلة بالسيارة يقطع خلالها أخ وأخته السعودية متجهين إلى الإمارات لحضور زفاف والدهما بعد إلغاء رحلتهما الجوية في آخر لحظة، ولكن يكتشفان أنهما وقعا في فخ قاتل ذي إصرار عجيب يتبعهما منذ خرجا من المدينة، ويحاول التخلص منهما بطريقة تلو الأخرى، وخلال محاولات الفكاك من قبضته يسترجع كل منهما الماضي والدوافع التي قد تؤدي بشخص إلى تهديد حياتهما على هذه الشاكلة.

الفيلم ينتمي إلى نوع أفلام الطريق والإثارة والتشويق، وقدم مغامرة مسلية منذ البداية وحتى النهاية، وتجربة بصرية جيدة للغاية أحسنت استغلال الطبيعية الصحراوية لأماكن التصوير، مع أداء جيد من البطلين، وقد خلت أغلب الأحداث إلا منهما فقط والقاتل الملثم.

3- فيلم "19 ب"

من مصر، تميز فيلم "19 ب" للمخرج أحمد عبد الله السيد، وبطولة سيد رجب وأحمد خالد صالح، الذي شهد مهرجان القاهرة السينمائي عرضه الأول، وفيه فاز بـ3 جوائز هي جائزة التصوير والفيبرسي (الاتحاد الدولي للنقاد) وأفضل فيلم عربي.

تدور أحداث "19 ب" في إحدى البنايات العتيقة بضواحي القاهرة، التي لا يسكنها سوى حارسها المسن بعد هجرة أصحابها خارج البلاد، ولكن الحياة البسيطة والهادئة التي لا يتمنى بطلنا العجوز سواها تصبح مستحيلة بسبب نية أحد البلطجية لاحتلال المبنى واستغلاله في أعمال التهريب، الأمر الذي يشعل حربًا غير متكافئة بينهما.

فيلم "19 ب" من الأعمال التي تعتبر بساطة حبكتها سر تميزها، فالمشاهد يستمتع بجماليات بصرية مثل التصوير والموسيقى التصويرية بدلًا من متابعة إثارة وتشويق، وذلك ما حاول المخرج القيام به، ولكن أتى وضوح الرمز في الفيلم وصراع الطبقات والحوار المباشر كنقاط سلبية كبيرة، وهو فيلم نخبوي وفني للغاية يصعب وصوله إلى الجمهور العادي الذي يبحث عن استمتاع بالأحداث أكثر من التأمل في التصوير والإضاءة الطبيعية.

2- فيلم "السد"

تشهد السينما السودانية نهضة فنية، ففي ظل صناعة كانت ميتة حتى سنوات قليلة، تطل علينا كل عام بأعمال قليلة، لكنها متميزة لدرجة تصل بهما إلى المهرجانات العالمية وحصد الجوائز، وهذا العام قام بذلك فيلم "السد" من إخراج علي شير، وهو التجربة الأولى كفيلم روائي طويل لصُناعه، وإنتاج مشترك بين السودان وقطر وألمانيا وصربيا ولبنان وفرنسا.

عُرض فيلم "السد" في مهرجان كان السينمائي كمرشح لجائزة الكاميرا الذهبية، بالإضافة إلى مهرجان سان باولو، الذي فاز فيه بجائزة أفضل إنجاز فني، ومهرجان القاهرة السينمائي وقد تنافس على الهرم الذهبي، وفاز بجائزة أفضل ممثل لبطله ماهر الخير وهو أول تجاربه السينمائية على الإطلاق.

اعتمد العمل بشكل كامل على أفراد لم يخوضوا تجربة التمثيل للحصول على تجربة صادقة كما أشار إلى ذلك مخرج العمل.

تدور أحداث فيلم "السد" خلال الثورة السودانية عام 2019، حول "ماهر" الذي يعمل في مصنع طوب يعتمد على مياه النيل، ورغم هدوئه المستمر يكتشف المشاهد أن شخصيته تحمل أبعادا أكثر سرية في جو من السريالية والغرابة السينمائية المثيرة للاهتمام.

1- فيلم "علم"

نختم هذه القائمة بالفيلم الفلسطيني الفائز بجائزة أفضل فيلم من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلم "علم"، بالإضافة إلى جائزة اختيار الجمهور، وأفضل ممثل مناصفة مع السوداني ماهر الخير، عُرض الفيلم سابقًا في مهرجان تورنتو السينمائي، وهو إخراج فراس خوري وبطولة محمود بكري.

تدور أحداث "علم" حول مجموعة من الشباب أبناء عرب 48 الذين يعيشون في قلب إسرائيل، ويضطرون إلى تعلم المناهج المحرفة التي تحاول طمس التاريخ الفلسطيني، يرصد العمل حياة هؤلاء المراهقين وصعوباتها بالتوازي مع مغامرتهم لإنزال العلم الإسرائيلي ورفع الفلسطيني محله في ذكرى النكبة، فيلم علم بسيط ومثير في آن واحد، لذلك استحق هذه المكانة كأفضل الأفلام العربية في 2022.

قائمة أفضل أفلام عربية لعام 2022 تخلو تقريبًا من الأفلام التجارية باستثناء "سكة طويلة" السعودي، وهو ما يمثل دلالة واضحة على ضعف صناعة السينما التجارية العربية التي تشهد محاولات لنسخ تجارب هوليودية فاقدة للأصالة أو عوامل النجاح.