مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكرّم شاروخان ويسرا وجاي ريتشي

شهد افتتاح الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي مساء أمس الخميس 1 ديسمبر/كانون الأول في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حضورا فنيا كبيرا من نجوم الوطن العربي والعالم.

حيث حضر الافتتاح العديد من نجوم السينما العالمية والعربية، منهم: النجم الهندي شاروخان، والفنان المصري حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، والنجمة التركية مريم أوزرلي، والنجمة الأميركية شارون ستون، والنجمة المصرية يسرا، وأليكس غونزاليس من إسبانيا، وميشيل موروني من إيطاليا، وبريانكا تشوبرا من الهند، ولونا مايا من إندونيسيا، وأحمد داود ونيللي كريم وهالة صدقي والمخرجة إيناس الدغيدي وسلمى أبو ضيف ودرة ولبلبة من مصر.

ويضم برنامج مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثانية 131 فيلما من 61 دولة، إلى جانب عشرات الندوات واللقاءات، حيث يسعى المهرجان السعودي لحجز مكانته على خريطة المهرجانات الدولية.

وكرّم المهرجان في حفل الافتتاح الهندي شاروخان والمخرج البريطاني جاي ريتشي والممثلة المصرية يسرا بجائزة "اليسر الفخرية"، عن "مساهماتهم الاستثنائية في صناعة السينما".

وقال شاروخان لحظة تكريمه إن النجمة يسرا هي أيقونة حقيقية وأسطورة مصرية.

وأضاف خلال كلمته أن السينما تعطي السعادة للناس، والسينما هي الحياة التي تعطي حياتنا الجمال وفرصة من خلال لغة نتحدث بها وقصص نتبادلها، نتشارك في التجارب الإنسانية ونحب الافلام لأنها تثير مشاعرنا، ونشكر الله أن هناك ترجمة ليفهمها الكثيرون.

وفي السياق، أعربت الفنانة يسرا عن سعادتها البالغة بتكريمها في حفل افتتاح الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وقالت إنها فخورة بكونها جزءا من السينما المصرية، وفخورة بأنها عملت مع النجوم الكبار وأيضا النجوم الشباب، كما أعربت عن سعادتها بتنظيم هذا المهرجان ببلدها الثاني السعودية.

وتضمّ المسابقة الرئيسية للمهرجان 16 فيلما تتنافس على "جوائز اليسر"، من بينها: الفيلمان السعوديان "أغنية الغراب" للمخرج محمد السلمان، و"بين الرمال" للمخرج محمد العطاوي، بينما جاءت باقي الأفلام من سوريا ولبنان وإيران والعراق وإندونيسيا والهند وكازاخستان وتونس والجزائر والمغرب وكينيا وأنغولا وكوريا الجنوبية.

ويرأس لجنة تحكيم المسابقة المخرج والمنتج والسيناريست الأميركي أوليفر ستون، وتضم عضوية كل من الممثلة المصرية نيللي كريم، والمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والممثل الفلسطيني علي سليمان، والمخرج الجورجي ليفان كوجواشفيلي.

وينظم المهرجان سلسلة حوارات مع نجوم ومخرجين عالميين، منهم: الممثل جاكي شان، والمخرج الأميركي سبايك لي، والمخرج الألماني فاتح أكين، والممثل الهندي أكشاي كومار، والممثلة اللبنانية نادين لبكي، والمخرج الإيطالي لوكا جوادانينو.

وبالتزامن مع المهرجان، يقام "سوق البحر الأحمر" في الفترة من الثالث إلى السادس من ديسمبر/كانون الأول، بهدف تحفيز الإنتاج المشترك وتبادل الخبرات وإيجاد فرص للتعاون الفني وتوزيع الأعمال.

وتستمر فعاليات الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي حتى يوم 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري.