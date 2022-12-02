أفلام وألعاب فيديو وليالي كاريوكي في أكبر فعالية للثقافة الدارجة بالدوحة

تعدّ "جيكدوم" جزءًا من فعاليات تجربة الدوحة للأفلام، وتوفر فرصة فريدة لعشاق هذه الثقافة لإطلاق قدراتهم الإبداعية، وتمنح الزوار احتفالًا غامرًا

تنطلق احتفالية "جيكدوم" في مدينة الدوحة -غدا السبت الثالث من ديسمبر/كانون الأول- وهي واحدة من كبرى الفعاليات الثقافية والترفيهية في قطر، وتعدّ احتفالية جيكدوم جزءًا من فعاليات تجربة الدوحة للأفلام، وتوفر فرصة فريدة لعشاق هذه الثقافة لإطلاق قدراتهم الإبداعية، وتمنح الزوار احتفالًا غامرًا.

وتحتضن جيكدوم يومًا للاحتفال بالأزياء التنكرية، ومسابقات ألعاب الفيديو المشوقة، وعرض الأفلام الشهيرة، وليالي كاريوكي مرحة، وحفلة موسيقية لإيقاعات أجيال. وتستمر احتفالية جيكدوم في مختلف منتديات ومناطق الدوحة على مدار أسبوعين.

أفلام يابانية وأميركية

تبدأ عروض الأفلام في اليوم الأول مع الفيلم الأميركي "ليلو آند ستيتش" (Lilo & Stitch) (2002) للمخرج دين ديبلوي وكريش ساندرز، وتدور أحداثه حول فتاة صغيرة بلا أبوين تتبنى "كلبًا" من ملجأ محلي للحيوانات، غير مدركة تمامًا أنه عبارة عن تجربة علمية خطيرة لجأ إلى الأرض، وهو الآن مختبئ من مبتكره وأولئك الذين يرونه تهديدًا.

وتعرض مجموعة من الأفلام اليابانية المميزة، بينها "البارحة فقط" (2022) للمخرج إيزاو تاكاهاتا، وتدور أحداثه حول عاملة مكتب تبلغ من العمر 27 عامًا تسافر إلى الريف بينما تتذكر طفولتها في طوكيو.

و"المخطوفة" (2005) للمخرج هاياو ميازاكي، وتدور أحداثه في أثناء انتقال عائلة إلى الضواحي، حيث تتجول فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات مكتئبة في عالم تحكمه الآلهة والسحرة والأرواح ، ويتحول البشر إلى وحوش.

ومن اليابان أيضا، يعرض فيلم "العالم السرّي لأرييتي" (2010) ليهيرومازا يونبياشي، عائلة الساعة عبارة عن أشخاص يبلغ طولهم 4 بوصات ويعيشون بشكل مجهول في مسكن عائلة أخرى، ويستعيرون أشياء بسيطة لبناء منزلهم. تتغير حياتهم عندما يتم اكتشاف ابنتهما المراهقة أرييتي.

وفيلم "لوبين 3 الأول" (2020) لتاكاشي يامازاكي، حيث يذهب لوبين الثالث في مغامرة كبرى ليكشف عن أسرار يوميات بريسون المرتبطة بإرث جده الشهير، وفيلم "الأمان معك" (2019) لماكوتو شينكاي.

ومن الولايات المتحدة الأميركية، يعرض فيلم "حراس المجرة" (2014) لجيمس جن، ويشهد اتحاد مجموعة من المجرمين بين المجرات لإيقاف محارب متعصب لديه خطط لتطهير الكون.

بالإضافة إلى فيلم "ستار وورز: الحلقة 4 – أمل جديد" (1977) لجورج لوكاس، و"مولان 2″ (2004) لداريل روني، و"عودة باتمان" (1992) لتيم بورتون، و"صعود الفارس المظلم" (2012) لكريستوفر نولان، و"هرقل" (1997) لرون كليمنتس وجون مسكر، وفيه يتم تجريد ابن زيوس وهيرا من خلوده عندما كان رضيعًا ويجب أن يصبح بطلًا حقيقيًا من أجل استعادته.

وتشهد احتفالية جيكدوم عرض باقة من الأفلام القَطرية القصيرة ضمن "برنامج جيكدوم للأفلام القصيرة" يوم 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ومن بينها فيلم "قرار" (2014) و"ع" (2012) للمخرج علي الأنصاري، و"رقية" (2010) لفهد الكواري.

تذكارات وألعاب فيديو

وتعرض خلال الفعالية مجموعة نادرة من تذكارات الثقافة الدارجة يقدمها عشاق جمع المقتنيات في قطر بممر الفنانين والبائعين الذين يعرضون أعمالًا فنية محلية وإقليمية.

ويضم "لاونج جيكدوم" أهم الألعاب الشعبية على الألواح، وألعاب الكروت،و جلسات قراءة قصص المانغا، وبطولات متواصلة لألعاب الفيديو.

بالإضافة إلى لعبة "الفيفا 23- أوفر ووتش 2″، تجمع البطولات أفضل ما تقدمه ألعاب الفيديو من ضمنها و"سوبر سماش بروس"، و"بطولة الأساطير"، و"جيلتي جير سترايف"، و"فالورانت"، و"ستريت فايتر 5″، و"تيكين 7″، و"ملك المقاتلين 15″، و"سوبر سماش بروس ألتميت سنجلز" وغيرها.

كما يقام في جيكدوم المناظرات وموسيقى الفيديو للرسوم المتحركة، ومسابقات الأزياء التنكرية للصغار، والعديد من ورش العمل.

وتشهد جيكدوم العديد من الجلسات الحوارية حول مواضيع متنوعة منها: كيف تصنع شخصية أصلية؛ صناعة محتوى الأنمي: كيف تصنع المحتوى الأكثر انتشارًا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فرص الألعاب والرياضات الإلكترونية، وطرق المضي قدمًا؛ بالإضافة إلى الكوسبلاي 101.

وتقام ليلة إيقاعات أجيال لجيكدوم في 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بمشاركة العديد من المواهب الموسيقية من قطر، وذلك على مسرح حديقة الأكسجين في مؤسسة قطر لتشكل ختام فعاليات تجربة الدوحة للأفلام.

وعززت جيكدوم مكانتها بوصفها مساحة إبداعية تفاعلية لجميع الأجيال والفئات من مختلف الأعمار بهدف دعم وتطوير مجموعة كبيرة من صانعي المحتوى.

وأسهم نجاح جيكدوم في نمو صناعة الثقافة الدارجة في قطر، حيث تم افتتاح استديوهات رسوم متحركة جديدة ومتاجر تركز على الثقافة الدارجة منها "كورتكس بي سي"، و"ألعاب طوار"، و"مجلس الجيك"، و"الجمعية القطرية للألعاب اللوحية"، و"الجمعية القطرية للألعاب" وغيرها.

تقام فعاليات تجربة الدوحة للأفلام على مدار أسبوعين وفي مواقع رئيسية مختلفة في الدوحة، من ضمنها المسرح الخارجي في "إم 7" (M7)، وبيت الخاطر في مؤسسة قطر، ومسرح متحف الفن الإسلامي، ومزرعة حينة سالمة، وسكة وادي مشيرب، وفوكس سينما في دوحة فستيفال.