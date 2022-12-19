بعد عام من الخلافات.. القضاء المصري ينتصر لمنتج "سعاد" وقرار بعرضه تلفزيونيا

أخيرا.. تقرر عرض فيلم "سعاد" عبر التلفزيون خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انتهاء الأزمة القضائية التي دبّت بين صنّاعه وحالت دون عرضه.

وكان صنّاع فيلم "سعاد" لجؤوا إلى القضاء في عام 2021 للفصل بينهم؛ بعدما طالبت المخرجة والمؤلفة آيتن أمين والمؤلف محمود عزت، بمنحهما صفة المشاركة في الإنتاج مع المنتج مارك لطفي، إلا أن حكما قضائيا صدر اليوم الاثنين، اعتبر لطفي منتجا أصيلا للعمل، وليس منتجا مشاركا.

وكانت الأزمة تسببت في خروج "سعاد" من مسابقة أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية في الأوسكار العام الماضي، رغم عرضه في عدد من المهرجانات منها برلين ومهرجان كان وتحقيقه ردود أفعال مرضية. فبعد اختياره لتمثيل مصر في الأوسكار، قررت اللجنة المنظمة للأوسكار منعه من المشاركة لعدم عرضه جماهيريا في مصر، نتيجةً لخلاف نشب بين صناعه والادعاء بأن مارك لطفي ليس المنتج الأصيل له وإنما منتج مشارك وتغيير صفته على تتر (بداية) الفيلم، فوصل الأمر إلى ساحات القضاء، لحذف الصفة التي نسبها لنفسه كمنتج العمل من تتر الفيلم.

وتدور أحداث فيلم "سعاد" الذي قامت بدور بطولته بسنت أحمد وبسملة الغايش، في محافظة الإسكندرية والدلتا ويطرح أسئلة حول أثر الواقع الافتراضي على العلاقات الإنسانية والعاطفية أيضا من خلال شخصية سعاد التي تعيش حياة ممزقة بين أسرتها المحافظة، وبين صورتها في العالم الافتراضي حيث تكشف حقيقتها مما يعرضها لأزمة كبيرة وحادث مأساوي.