لم يقتصر الحضور العربي في كأس العالم 2022 في قطر على المنتخبات الأربعة التي شاركت في مباريات كأس العالم، كما لم يقف عند حدود التنظيم والاستضافة فحسب، إذ تجاوز حضور العرب حدود المستطيلات الخضراء الثمانية في ملاعب كأس العالم القطرية.

إلى جانب التنظيم المميز لـ64 مباراة بمعدلات وصلت إلى 3 مباريات يوميا خلال الدورة الحالية، أسهم المنظمون في إبراز السمات العربية المميزة، بالإضافة إلى مزج الفنون العربية القديمة بالفنون المعاصرة.

نحلم بعالم "أحلى"

باللغتين العربية والإنجليزية، وبكلمات يسيرة يسهل وصولها إلى كل الجمهور، افتتحت الدورة الحالية من بطولة كأس العالم 2022 في قطر بأغنية "الحالمون" (The Dreamers)، بأجواء تشبه الأحلام حافلة بالألوان، تم تصوير مقطع الفيديو، الذي يصور بشكل موجز أحلام المنطقة وطموحاتها وإمكاناتها، منذ البحث عن اللؤلؤ وتجارته التاريخية وحتى الوصول إلى قدرات اقتصادية كبرى يمكنها استقبال جميع البشر من كل الأعراق، حيث تتناغم وترفرف الأعلام، في رسالة بسيطة ومباشرة هدفها نشر السلام والحب والمودة، مثلما عبرت الكلمات العربية التي غناها المغني القطري فهد الكبيسي "نحلم أن يكون العالم أحلى ونعيش بحب.. نتجمع ونخلي صوتنا.. يملا هالدنيا حب.. ونتكاتف نرفع وترفرف كل الأعلام.. ونتعاون نصنع ونحقق كل الأهداف.. وما نستسلم نتحدى.. ونتجاوز كل شدة.. ونغني بمودة"، وهو ما ترجمته الأغنية الإنجليزية التي غناها المطرب الكوري الجنوبي العالمي جونغكوك، عضو فرقة البوب الشهيرة "بي تي إس" (BTS).

طرحت الأغنية عبر القناة الرسمية للفيفا على يوتيوب، وحققت نحو 75 مليون مشاهدة، كما غناها الكبيسي وجونغكوك في حفل افتتاح البطولة بملعب البيت بمدينة الخور، تصدرت قوائم الاستماع في أغلبية الدول العربية، حيث قوائم الاستماع عبر منصة الاستماع العالمية "آي تيونز" (iTunes) في أكثر من 100 دولة حول العالم.

"كباتن الزعتري" سفراء لكأس العالم 2022

اختارت اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 بقطر الشابين السوريين محمود داغر وفوزي قطليش ليصبحا سفيرين للبطولة في نسختها الحالية. داغر وقطليش هما شابان يلعبان كرة القدم كهواة في مخيم الزعتري للاجئين، وفي الوقت نفسه، هما بطلا الفيلم الوثائقي العربي "كباتن الزعتري" 2021 للمخرج المصري علي العربي.

فاز الفيلم بجائزة نجمة الجونة الذهبية كأفضل فيلم عربي وثائقي، بالإضافة لحصوله على تنويه خاص من مهرجان أيام قرطاج السينمائية.

لم يكن الشابان داغر وقطليش يتوقعان أن لعبهما كهواة في مخيم للاجئين يمكنه أن يوصلهما إلى رتبة سفراء كأس العالم 2022، كل ما عرفاه أو تعاهدا عليه أن "والله والله والله، لييجي يوم وتقولوا هادا مشى معي بالشارع"، وبالتأكيد هناك لاجئ شاب في مخيم الزعتري أو ربما أقام فيه من قبل، يشاهد صور زميله السابق في المخيم، في كأس العالم الحالي، ويقول "هادا مشى معي بالشارع"، ليحقق عهد زميله اللاجئ السابق، وربما يرى أن الأحلام ممكنة.





العرب ترعاكِ يا فرحة

مثلما اختارت اللجنة المنظمة في قطر اللاعبين السوريين سفيرين لكأس العالم، اختارت أيضا شابين مصريين مبدعين في مجالين آخرين، الموسيقى والسينما، لإنتاج إحدى الأغنيات الرسمية لكأس العالم 2022، وتصوير الفيديو كليب الخاص بها، أغنية "عز العرب" لمغني الراب المصري أحمد علي، الشهير بـ"ويجز" من كلماته وألحانه، ومقطع الفيديو من إخراج المصري علي العربي صاحب فيلم "كباتن الزعتري".

تبدأ مشاهد الأغنية ببساطة، مجموعات بشرية تجمعها البهجة في أحد ميادين الدوحة، من جنسيات مختلفة وأعراق متنوعة، يحملون أعلاما عديدة، وفجأة تدب الموسيقى في أرجاء المكان ليظهر "ويجز" في إحدى الشرفات المطلة على الميدان، يغني على خلفية موسيقية إلكترونية اللغة الموسيقية المعاصرة، بعربية بسيطة كلمات أغنية "عز العرب" (حيوا اللي يجمعنا وما عاش اللي يفرقنا.. غنيها وسمعنا، حيوا كل عباد الله.. عز العرب تعالى شوف الكرم.. عندي كورة وهدف، عندي كورة وطرب.. حيوا مرحب والشباك طارحة.. العرب ترعاكِ يا فرحة.. سدد وأنا أشوف أقول ما شاء الله.. من قطر لكل عباد الله).

فنون الخط هوية عربية للبطولة

كعرف عريق في النسخ السابقة من كأس العالم، إذ دأبت كل دولة منظمة على إصدار نسخ تذكارية من عملتها الوطنية بمناسبة البطولة، كان على قطر إصدار عدد من العملات التذكارية تحمل رموزا تمزج بين الهوية الثقافية والحدث الرياضي الأكبر، فاختارت قطر أن تصدر عملاتها بخطوط عربية تمزج بين الأصالة والمعاصرة، وتحمل رسائل سلام للعالم.

وعبرت عنها كلمات بسيطة مثل مرحبا، معا، لعب، هدف، مدهش، فوز، احتفال، عالمي، بالإضافة إلى الرسوم والزخارف الهندسية العربية الأصيلة التي ستبقى تذكارا يحتفظ به عشاق كرة القدم ومشجعو كأس العالم الذين استضافتهم قطر خلال هذا الحدث العالمي الكبير.