بعد غياب دام سنوات.. أحمد عيد يعود بـ3 أعمال فنية

باتت عودة الممثل المصري أحمد عيد إلى الساحة الفنية وشيكة، بعد الإعلان عن مشاركته في مسرحية "اخطف مراتي ولك تحياتي"، إلى جانب اشتراكه مع نيللي كريم في مسلسل "عملة نادرة" الذي بدأ تصويره الأسبوع الماضي، وفيلم "الشيطان شاطر".

وكان الشاعر الغنائي عادل سلامة أعلن عن مشاركة أحمد عيد في العرض المسرحي "اخطف مراتي ولك تحياتي" الذي يُقام ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يتقاسم البطولة مع أحمد بدير.

ويجسد عيد في المسرحية شخصية حسن، وهو زوج تضطره الحياة إلى المعيشة في منزل والد زوجته الرجل البخيل الاستغلالي وطوال الوقت يتمنى العيش بعيدا عنه، فيتفق مع زوجته تمثيل أن إحدى العصابات قامت بخطفها وطلبت فدية من والدها.

أحمد عيد.. غياب 8 سنوات

وبعد غياب 8 سنوات لم يظهر خلالها أحمد عيد على الشاشة الصغيرة في مصر، أعلن مؤخرا مشاركته في مسلسل "عملة نادرة" ليقوم بدور البطولة أمام نيللي كريم، على أن يُعرض العمل في شهر رمضان 2023.

وتدور أحداث مسلسل "عملة نادرة" في الصعيد، ويبتعد أحمد عيد من خلال المسلسل عن اللون الكوميدي الذي اشتهر به في أعماله.

و"عملة نادرة" من بطولة نيللي كريم، وجمال سليمان، وفريدة سيف النصر، وكمال أبو رية، وهشام عاشور، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.

وكان مسلسل "صاحب السعادة" آخر الأعمال الدرامية التي قدمها عيد في مصر، مع النجم عادل إمام في رمضان 2014، فيما شارك في المسلسل السعودي "اختراق 2" الذي عرض في عام 2021.

أزمة "الشيطان شاطر"

وإلى جانب مسرحية "اخطف مراتي ولك تحياتي" ومسلسل "صاحب السعادة"، تعاقد الممثل المصري أيضا للمشاركة في الفيلم السينمائي "الشيطان شاطر".

ويعتبر الفيلم هو التعاون الرابع بين أحمد عيد والسيناريست لؤى السيد، والذي كتب له من قبل أفلام مثل "رامي الاعتصامي" و"ياباني أصلي" و"خلاويص".

نجاحات وغياب

وتمثل عودة أحمد عيد في الأعمال التلفزيونية والمسرح والسينما بمثابة إعادة اختبار لجماهيريته، إذ صعد نجمه في بداية الألفية بعد أن شارك فتحي عبد الوهاب وأحمد رزق في فيلم "فيلم ثقافي"، والذي حقق وقتها نجاحا كبيرا، ليحصل بعدها على البطولة المطلقة في أعمال حققت له جماهيرية وشعبية كبيرة مثل "ليلة سقوط بغداد" في عام 2006، و"خليك في حالك" و"أنا مش معاهم" و"رامي الاعتصامي".

وفي عام 2012، قدم فيلم "حظ سعيد" ثم مسلسل "صاحب السعادة" بعدها بعامين ليغيب عن الساحة منذ ذلك الحين.

وبعد أن كان أحمد عيد يتصدر بطولة أعمال سينمائية بدأ يظهر على استحياء في بعض الأعمال في مشاركات لم تحقق له أي نجاح يذكر فظهر في فيلم "خلاويص" في عام 2018، والمسلسل السعودي "اختراق 2" في عام 2021، قبل أن يتم الإعلان عن مشاركته في أكثر من عمل للعرض مع 2023 والذي يبدو أنه سيشهد انفراجته الفنية.