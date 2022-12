رغم الضوء المسلط باستمرار على السينما الأميركية الذي يغذيه الإعلام والجوائز الكبرى، فإن الأفلام الناطقة بالإنجليزية -والأميركية منها على الأخص- لا تستحوذ على أكبر جزء من قائمة أفضل أفلام العام كل سنة، فالسينما الأوروبية بتنوعها، والآسيوية بأصالتها تفرض سيطرتها لتقول: لسنا الأشهر ولكننا الأفضل.

وعام 2022، عُرض عدد مهول من الأفلام غير الناطقة بالإنجليزية، اخترنا هنا أفضلها والتي تستحق أن تستحوذ على اهتمام المشاهدين قبل أن يدق العام آخر أجراسه، وهي قائمة مرتبة من الجيد إلى الأفضل.

"كل شيء هادئ على الجانب الغربي"

أصدرت السينما الألمانية عام 2022 نسختها الخاصة من الفيلم الملحمي "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية" (All Quiet on the Western Front) وكليهما مقتبس من رواية تحمل الاسم ذاته للكاتب إريك ماريا ريمارك نُشرت عام 1929، وتعد صوتا معاديا للحروب في الفترة بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، وتم منع الرواية في ألمانيا النازية بعد ذلك.

الفيلم من إخراج إدوارد بيرغر، وتدور أحداثه خلال الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الأولى، ويتتبع حياة الجندي الألماني بول بومر بعد التحاقه بالجيش مع أصدقائه، الذي يصطدم بوقائع الحرب، وتتحطم آماله في البطولة، ويصبح أقصى طموحه البقاء على قيد الحياة.

عُرض الفيلم لأول مرة في مهرجان تورنتو السينمائي، ثم صدر على منصة "نتفليكس" (Netflix) وقدمته ألمانيا لتمثيلها في حفل توزيع جوائز أوسكار 2023 ضمن فئة أفضل فيلم دولي، وحاز تقييما بنسبة 91% على موقع "روتن توميتوز" (Rotten Tomatoes).

"طائرة 75"

ومن اليابان، يأتي فيلم "طائرة 75" (Plan 75) الذي عُرض لأول مرة في قسم "أن سيرتان ريغارد" (Un Certain Regard) بمهرجان كان السينمائي، وحصل على تنويه خاص في مسابقة الكاميرا الذهبية، وتم اختياره لتمثيل اليابان في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ95، مع تقييم 92% على موقع "روتن توميتوز".

تدور أحداث الفيلم في إطار من الخيال العلمي حول "البرنامج 75" الحكومي الذي يشجع كبار السن على القتل الرحيم طواعية لتقليل عدد المسنين، وذلك نظير مقابل مادي يستمتعون به خلال أيامهم الأخيرة في الحياة، ويتتبع الفيلم قصص عدة شخصيات والخيارات التي تأخذها في قتالهم الأخير في الحياة، ويطرح على المشاهد أسئلة عن أهمية الاستمرار من عدمه.

"قرار الرحيل"

ينضم لهذا القائمة أيضا فيلم "قرار الرحيل" (Decision to Leave) الذي اختارته كوريا الجنوبية لتمثيلها في جوائز الأوسكار العام القادم، وهو من إخراج بارك تشان ووك، وعُرض لأول مرة في مهرجان كان السينمائي، حيث فاز الفيلم بجائزة أفضل إخراج، وحصل العمل على تقييم 94% على موقع "روتن توميتوز".

تدور الأحداث حول المحقق هاي جون الذي يعاني من الأرق، ويعمل في مدينة أخرى فلا يرى زوجته سوى مرة واحدة أسبوعيًا، ويواجه مع شريكه قضية قتل لعامل متقاعد يسقط من أعلى جبل اعتاد على تسلقه، وفي مقابلة زوجة القتيل -المهاجرة الصينية الشابة التي تصغره كثيرًا- تبدأ الشكوك تدور حولها، بينما يقع المحقق في شباكها لتجمع بينهما علاقة غريبة، ربما أكثر غرابة من القضية نفسها.

"إيو"

تلعب الحيوانات أدورًا مثيرة في بعض الأفلام، ولكن حمار فيلم "إيو" (Eo) هو الشخصية الرئيسية، الذي نرى الأحداث من وجهة نظره، عُرض الفيلم في مهرجان كان السينمائي بالمسابقة الرسمية، وحصل على جائزة لجنة التحكيم وجائزة الموسيقى التصويرية، وعُرض بعد ذلك في العديد من المهرجانات، منها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالبرنامج الرسمي خارج المسابقة، وحصد تقييم 97% على موقع "روتن توميتوز"، ويمثل الفيلم بولندا في فئة أفضل أفلام دولية بالأوسكار.

تدور أحداث الفيلم حول حمار السيرك "إيو" الذي يبدأ في رحلة طويلة من بولندا عبر أوروبا، استعرض فيها المخرج البولندي جيرزي سكوليموفسكي محنة الحيوان الذي يواجه وحشية مختلف مالكيه من البشر. وتم استخدام 8 حمير لتصوير الفيلم، ولكن الإنجاز الفريد ليس فقط في استخدام حيوان في التصوير، ولكن جعل الحيوان مفتاحًا لتوليد الكثير من الأفكار والمشاعر لدى المشاهد من دون حاجة إلى حوار بشكل فعلي، فنظرة الحمار اللامبالية لتصرفات البشر القاسية وتقلبات أحوالهم هي السر الحقيقي لجاذبية هذا العمل، هذا بالإضافة إلى الإنجاز البصري الهائل.

سانت أومير

تنافس فرنسا نفسها كل عام بعدة لوحات سينمائية بارعة، وهذا العام برز من بينها الفيلم الروائي الأول للمخرجة أليس ديوب، "سانت أومير" (Saint Omer)، ويدور حول راما وهي روائية شابة حامل تحضر محاكمة لورانس كولي، امرأة سنغالية متهمة بقتل طفلتها البالغة من العمر 15 شهرًا بتركها على الشاطئ ليجرفها التيار، وذلك من أجل تحويل أحداث المحاكمة إلى رواية أدبية، ويستند الفيلم في الأساس إلى قضية حقيقية شهدتها المحكمة الفرنسية في مدينة سانت أومير عام 2016، وكانت القضية خاصة بفابيان كابو التي أدينت بالتهمة نفسها، حيث حضرت المحاكمة المخرجة أليس ديوب.

عرض الفيلم لأول مرة في المنافسة الرسمية بمهرجان البندقية السينمائي الدولي الـ79 في السابع من سبتمبر/أيلول 2022، حيث فاز بجائزة الأسد الفضي إلى جانب جائزة أسد المستقبل، وأقيمت له عروض إضافية في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي ومهرجان نيويورك السينمائي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتم اختياره لتمثيل فرنسا في فئة أفضل فيلم دولي بحفل توزيع جوائز الأوسكار 2023، وحصل على تقييم 100% على موقع "روتن توميتوز".

الأعمال السابقة هي بعض من أفضل الأفلام غير الناطقة بالإنجليزية التي صدرت عام 2022، وروعي في هذه القائمة التنوع، وفي الوقت ذاته جودة الأفلام التي ستنافس بشدة على الجوائز، وستترك أثرًا في الأعوام المقبلة.