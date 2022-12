من هو "زورو" القادم الذي ينتظره ملايين المشاهدين؟

في عام 1919، أي منذ قرن من الزمان تقريبًا، ظهر لأول مرة الفارس المقنع الذي حمل اسم "زورو"، الكلمة التي تعني "الثعلب" باللغة الإسبانية، شخصية خيالية اخترعها الكاتب جوهانسون ماكلي، وقامت بمغامراتها في لوس أنجلوس وكاليفورنيا. زورو حارس للعدالة، يدافع عن عامة الناس ضد المسؤولين الفاسدين والمستبدين والأشرار، بزي أسود وقبعة وقناع يغطي النصف العلوي من وجهه.

استحوذت شخصية زورو على اهتمام الملايين، ظهرت في العديد من الوسائط الأخرى، منها رواية كتبتها الروائية التشيلية المرموقة إيزابيل الليندي، والكثير من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، من أشهرها الثنائية التي قدمها الممثل أنطونيو بانديراس ليصبح زورو في ذهن الملايين، ولكن مؤخرًا بدأت تتعالى الأصوات المنادية بعودة زورو مرة أخرى للشاشة، مطالبة بانديراس نفسه الذي أصبح في الستين من العمر الآن بالعودة، ولكنه بدلًا من الموافقة اقترح زورو القادم، فمن يكون؟

زورو القديم يختار خلفيته

يروج أنطونيو باندرياس في الوقت الحالي لفيلم الرسوم المتحركة الذي قام ببطولته الصوتية "القط ذو الحذاء: الأمنية الأخيرة" (Puss in Boots: The Last Wish)، وخلال أحد لقاءاته الصحفية طرُح السؤال عن عودته مرة أخرى لشخصية المقنع حامي العدالة والضعفاء.

كشف أنطونيو بانديراس عما إذا كان سيعود لفيلم زورو آخر إذا طُلب منه ذلك، فمع كل الأفلام القديمة التي يعاد إنتاجها مرة أخرى والسلاسل السينمائية التي أصبحت سمة العصر الحديث، فإن سلسلة أفلام خاصة بزورو أمر شبه مؤكد ولا مفر منه، وهناك بالفعل جهود تبذل من أجل ذلك.

خلال إجابته على هذا السؤال، أكد باندرياس أنه لن يقوم بدور زورو بالتأكيد، ولكن لديه شخص في ذهنه هو الأفضل لهذا الدور، واقترح الممثل الشاب توم هولاند، الذي يتمنى رؤيته في زي زورو، ليقوم معه بالدور الذي قدمه أنطوني هوبكينز في أفلام زورو التسعينية، شخصية زورو العجوز الذي يرشد زورو الشاب لكيفية القيام بدوره الجديد في فيلم "قناع زورو" (The Mask of Zorro) عام 1998.

اشترك كل من أنطونيو بانديراس وتوم هولاند في بطولة فيلم "أن تشارتيد" (Uncharted) مؤخرًا من إنتاج سوني، والمستند على سلسلة ألعاب فيديو شهيرة على "بلاي ستيشن" (Playstation).

قال بانديراس عن أسلوب هولاند التمثيلي "قدمت معه في فيلم أن تشارتيد، وهو ممثل نشيط، والعمل معه ممتع للغاية (..)، لديه المؤهلات الكافية أيضًا. لما لا؟"، وقال إنه سيفكر في العودة إلى دور زورو للمرة الأخيرة، ولن يفعل ذلك إلا لتسليم القناع لمرتديه الجديد مثل "دون دييغو ديل فيغا" (Don Diego de la Vega) الذي قدمه أنتوني هوبكنز في الفيلم الأول.

في وقت سابق من هذا العام، تحدث بانديراس عن العودة إلى دور زورو، وقد أخبر "يو إس إيه توداي" (USA Today) كيف اقترح عليه المخرج كوينتين تارانتينو عام 2020 فكرة فيلم تجمع بين كل من زورو وجانغو بطل فيلم "جانغو الحر" (Django Unchained)، وقال بهذا الصدد "لم نعمل قط معًا، لكن سيكون الأمر رائعًا بسببه، وبسبب جيمي فوكس، وبسبب لعب زورو مرة أخرى عندما يكبر قليلاً. سيكون الأمر رائعًا ومضحكًا ومجنونًا".

زورو بين أنطونيو باندرياس وتوم هولاند

قدم أنطونيو بانديراس دور زورو الحارس المقنع لأول مرة في عام 1998 بعنوان "قناع زورو"، الذي ظهر فيه هوبكنز في دور دون دييجو دي لا فيغا، زورو الأصلي، وكاثرين زيتا جونز ابنته التي تصبح حبيبة زورو الجديد.

تتبعت هذه السلسلة شخصية بانديراس وهو يتولى زمام الأمور، وقد تلقى تعليمه من قِبل المعلم والمرشد زوور القديم، وأدى نجاح الفيلم الأول إلى جزء ثان بعنوان "أسطورة زورو" (The Legend of Zorro) عام 2005 والذي لم ينل النجاح نفسه على المستوى التجاري أو النقدي.

توم هولاند ممثل إنجليزي حصل على العديد من الجوائز منها جائزة الأكاديمية البريطانية للأفلام، و3 جوائز ساتيرن، وظهر في قائمة فوربس ووصفته بعض المنشورات بأنه أحد أشهر الممثلين في جيله، وحقق نجاحا دوليا بلعبه دور "بيتر باركر/سبايدرمان" في 6 أفلام في عالم مارفل السينمائي الممتد "إم سي يو" (MCU) منذ 2016.

كما أنه أصبح أصغر ممثل يلعب دور البطولة في أفلام مارفل، وحقق كل من أفلامه المنفردة أكثر من مليار دولار، وآخرها "لا عودة للوطن" (No Way Home) هو الأعلى إيرادًا لعام 2021، ولكنه لم يكتف بدور البطل الخارق، بل يبحث دومًا عن أدوار مختلفة ليلعبها مثل المراهق في فيلم "شيطان أبد الدهر" (The Devil All the Time).