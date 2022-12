كبسولة معلوماتية ووجبة دسمة من الحقائق والأحداث غير المتوقعة تُغلِّفها حالة من الوهج السينمائي والسرد الدرامي المثير للتساؤلات، هذه هي حال الأفلام الوثائقية، إذ يهتم صانعوها بتقديم مواد معرفية في صورة سينمائية من شأنها المساهمة في تثقيف محبي السينما من جهة، والولوج إلى عقر دار غير المهتمين بالكتب والقراءة من جهة أخرى.

وبمطالعة حصيلة أفلام 2022 في العموم، سنجدها ثرية وعامرة بأفلام وثائقية استعرضت العديد من الموضوعات الثقيلة والمتنوعة التي شملت فئات كثيرة من بينها الدراما والسياسة والتاريخ والفضاء والموسيقى والرياضة، وإليكم أهم ما أنُتج من الوثائقيات لهذا العام:

"نار الحب" (Fire of Love) فيلم أميركي كندي، توزيع ناشيونال جيوغرافيك للأفلام الوثائقية، العمل يصلح للمشاهدة بداية من سن 10 سنوات، حيث يتتبع حياة العالمين الفرنسيين كاتيا وموريس كرافت، اللذين بذلا عمريهما حرفيا في دراسة واستكشاف البراكين النشطة، ومطاردتها من بلد إلى آخر لجمع عينات من الأراضي المشتعلة.

وهو الهوس المشترك الذي جمع الزوجين بالمقام الأول وأشعل بينهما جذوة الحب، ثم ما لبث أن تسبب في وفاتهما مستقبلا، وتحديدا خلال ثورة بركان جبل أونزين عام 1991. عُرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان صندانس السينمائي في يناير/كانون الثاني الماضي، وأشاد النقاد وقتها بالعمل.

كذلك حقق نجاحا كبيرا في مهرجان "ساوث باي ساوث ويست" (South by Southwest) حتى إنه جنى أرباحا بلغت 1.7 مليون دولار، فالفيلم لا يحوي فقط قصة درامية ملحمية مثيرة، وإنما ضمّ العديد من اللقطات الأرشيفية والصور الطبيعية التي أذهلت المشاهدين.

If you have Disney+ and are a film buff, you should be paying attention to the documentaries from National Geographic. This year, one of them is the amazing FIRE OF LOVE, about a volcanologist couple. It's wonderful. #FireofLove pic.twitter.com/WJd4hg2Lha

— Rachel Sexton [The Movie Maiden] (@MovieMaiden) December 10, 2022