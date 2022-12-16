أغنية جديدة لمونديال قطر.. احتفاء وتفاعل مع أغنية "عز العرب" لمغني الراب المصري "ويجز"

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الأغنية الجديدة التي طرحها حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مع اقتراب نهاية نسخة مونديال قطر 2022.

والأغنية الجديدة يؤديها مطرب الراب المصري "ويجز"، وجاءت باسم "عز العرب"، وقد قارب عدد مشاهداتها نحو 700 ألف بعد يوم من طرحها على يوتيوب.

وكان مغني الراب الشهير "ويجز"، قد نشر عبر حسابه بإنستغرام مقطعا قصيرا من الأغنية الجديدة وعلق عليها قائلا: "عز العرب التراك الرسمي لمونديال كأس العالم، انتظروا الفيديو الرسمي قريبا".

View this post on Instagram A post shared by W E G Z | ويجز (@wegzofficial)

وعلى مواقع التواصل أثيرت تكهنات خلال الساعات الأخيرة بين جمهور "ويجز" عن إحيائه للحفل النهائي لختام مونديال قطر في 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري وعن قيامه بغناء "عز العرب" أمام آلاف المشجعين، وهو ما تناقلته العديد من الصحف المحلية المصرية.

ولم يؤكد المطرب الشهير تلك التصريحات أو ينفيها رغم تداولها، إلا أنه شارك مقطع فيديو عبر حسابه بإنستغرام لأحد متابعيه، وكتب على الأخير "ويجز سيقوم بغناء عز العرب للمرة الأولى لايف في الحفل الختامي للمونديال"، مما عزز لدى جمهوره فكرة غنائه بالمونديال.

View this post on Instagram A post shared by W E G Z | ويجز (@wegzofficial)

وبعد طرح الأغنية بساعات، أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في دول عربية بظهور ويجز على هامش فعاليات المونديال، فضلًا عن الترحيب وإبداء إعجاب كثيرين بأداء الأغنية الجديدة وكلماتها.

وتضمنت كلمات أغنية الجديدة: "حيوا اللي يجمعنا وما عاش اللي يفرقنا، غنيها وسمعنا، حيوا كل عباد الله".

#عز_العرب تفوز بأحلى أغنية للمونديال 🏆⚽️ — يمان الدالاتي (@YamanAldalati) December 15, 2022

إشادة واحتفاء

وأبدى ناشطون ومغردون إعجابهم بالأغنية الجديدة عبر وسم (هاشتاغ) #عز_العرب، حتى أن بعضهم علق عليها ووصفها بأنها "أفضل أغاني المونديال".

حيوا اللي يجمعنا وما عاش اللي يفرقنا 🫶🏼🤝❤️

ويجز – عز العرب 🔥 pic.twitter.com/BloCucCVQv — 🦅❤️ (@m4momknya3ni2) December 15, 2022

وقال كريم في تغريدة له: "فكرة ألبوم أغاني لكأس العالم جميلة جدًا، ونجحت والأغاني، كلها رائعة"، مثنيا على أغنية عز العرب وطريقة تصويرها.

وتابع: "أخيرا مصر لديها دور في كأس العالم، عموما ويجز وصل للعالمية".

"مؤمن ان السعي غيّر مصيري"

ويجز-عز العرب ٢٠٢٢ — Nasamotta🌬️🌪️ (@Nasamatabdelna1) December 16, 2022

عز العرب تعال شوف الكرم

عندي كورة وهدف..

عندي كورة وطرب

🎶🎶 — it’s moka 🤫 (@urnightmairmoka) December 16, 2022

وغرد عمر نبيل معجبا بالأغنية قائلا: "تراك (أغنية) ويجز بتاع عز العرب أحسن تراك في ألبوم الفيفا بتاع كأس العالم، لو كانت الرسمية أتوقع أن صداها سيكون أكبر".