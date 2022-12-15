نقابة المهن الموسيقية تهدد ويجز بعد تجاهله قراراتها وإصراره على الغناء خارج مصر

بعد انتشار أنباء غير مؤكدة عن مشاركة "ويجز" في إحياء حفل ختام كأس العالم "قطر 2022" الأحد المقبل، هددت نقابة المهن الموسيقية مغني الراب المصري بالتحويل إلى التحقيق إذا شارك في الحفل الذي يسبق مواجهة الأرجنتين وفرنسا.

ويأتي تهديد النقابة لمغني الراب الشهير بحجة عدم حصوله على ترخيص من النقابة للغناء في الخارج، فيما لم يعلق ويجز على الأمر حتى هذه اللحظة، واكتفى بطرح أغنية بعنوان "عز العرب".

وتم طرح الأغنية التي أشيع أنه ينوي غناءها في نهائي المونديال على منصة سبوتيفاي، لتحقق أعداد استماع كبيرة.

أزمات متتالية مع النقابة

ويأتي قرار النقابة بعد اشتعال الأزمة مؤخرا مع إحياء ويجز جولة فنية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022 في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة وبعض البلدان العربية أيضا.

وتجاهل ويجز قرار النقابة بعد تولي الفنان مصطفى كامل منصب نقيب المهن الموسيقية، والذي نص على أنه لابد من وجود فرقة موسيقية تضم 6 أعضاء من العازفين من النقابة بمصاحبة مطربي الراب.

ويجز قال في حوار أجراه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن هناك الكثير من القيود على مطربي الراب، ولابد أن تكون ساحة الإبداع مفتوحة للجميع، فكلما كانت هناك قيود تراجع الإبداع، وهي التصريحات التي علق عليها مسؤولو النقابة بأن ويجز هو الوحيد من مطربي الراب الذي لم ينته من إصدار تصاريحه لممارسة المهنة، كما لم يحضر إلى النقابة للموافقة على الشروط التي وضعها النقيب مصطفى كامل بشأن تقنين أحوال مغنيي الراب.

وفي تصريحات صحفية للسكرتير العام لنقابة الموسيقيين أحمد أبو المجد، قال إن ويجز لم ينته من تصاريحه ولم يحضر للنقابة حتى الآن، ولذلك لن يتمكن من إحياء حفلات من دون الموافقة على شروط النقابة.