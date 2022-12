تتميز السينما الأميركية بطرحها عددا مهولا من الأفلام كل عام ترضي كل الأذواق السينمائية، بعضها أفلام فنية ونخبوية وأخرى شديدة التجارية لا تهدف سوى إلى تسلية المشاهد لساعتين ثم ينساها مباشرة، وحتى أفلام الفئة "بي" (B) ذات الميزانيات المحدودة والمستوى الفني المتواضع.

وهنا نتحدث عن أفضل الأفلام الأميركية في 2022 عبر قائمة تبدو مدهشة من أول وهلة، فهي لا تضم فقط أفلامًا شديدة الفنية لا تصل إلى الجمهور العادي، بل منها أعمال جنت إيرادات عالية لشعبيتها الشديدة، لتحقق معادلة صعبة للغاية سينمائيا، والقائمة مرتبة بشكل عكسي من الجيد إلى الأفضل.

ويتوقع أن تخوض هذه الأفلام منافسة شرسة في طريقها للحصول على جوائز الأوسكار 2022:

1- لا (Nope)

الفيلم الأول في هذه القائمة العمل الثالث للمخرج الأميركي ذي الأصول الأفريقية جوردان بيل بعنوان "لا" (Nope)، وهو فيلم خيال علمي ورعب حقق إيرادات 171 مليون دولار مع معدل 82% على موقع "روتن توماتوز" (Rotten Tomatoes).

تعكس أفلام جوردان بيل اهتمامه الشديد بعرقه وقضايا العنصرية ضد أصحاب البشرة السوداء حتى لو كانت خفية مثل تلك الموجودة بالمجتمع الأميركي في الوقت الحالي، ولكنها ليست أفلاما مباشرة بل يختفي هذا الاهتمام في طيات حبكات مثيرة.

تصنف أعمال جوردان كأفلام رعب وتشويق كذلك، ويبدو فيلم "لا" من الخارج فيلمًا عن غزو فضائي للأرض، عندما يكتشف البطل وأخته أن قتل والدهما لم يحدث مصادفة، بل الفيلم عبارة عن مركبة فضائية تشبه السحابة تحوم حول مزرعة العائلة، ويحاولان جمع الأدلة بتصويرها وبيع الصور لوكالات الأنباء.

جاءت عناصر الفيلم مميزة وخاصة الموسيقى التصويرية، والتصوير، والتمثيل، الذي قدمه كل من دانييل كالويا، وكيكي بالمر.

2- ذا باتمان (The Batman)

العمل التالي في هذه القائمة لأفضل الأفلام الأميركية 2022 هو فيلم الأبطال الخارقين "ذا باتمان" (The Batman) وهو إطلاق جديد لشخصية باتمان الشهيرة بممثل مختلف وهو روبرت باتنسون ومن إخراج مات ريفز.

حقق الفيلم 770 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، ليصبح الفيلم الخامس في قائمة الأعلى إيرادًا لهذا العام، ومعدل 85% على موقع "روتن توماتوز" (Rotten Tomatoes).

قدم الفيلم وجهًا آخر لشخصية ذا باتمان، وهو جانب المحقق الذي لم تقترب منه الأعمال السينمائية السابقة، بينما هو أساسي في القصص المصورة، وفيه يتتبع ذا باتمان الشرير ذا ريدلر الذي يقوم بعمليات إجرامية تاركًا خلفه دليلًا كل مرة في لعبة مخيفة بينه وبين ذا باتمان فقط، مع خطوط جانبية ظهرت خلالها شخصيات أيقونية من عالم باتمان مثل كات وومان، التي قدمتها زوي كرافيتز وذا بنجوين من تمثيل كولن فاريل.

بالإضافة إلى الزاوية الجديدة في تناول شخصية الرجل الوطواط الكلاسيكية، تميز الفيلم بتصوير سينمائي مميز للغاية، وحبكة تميل إلى الإثارة والتشويق أكثر من الأكشن، وتم الإعلان عن كونه الأول من سلسلة قادمة بطولة روبرت باتينسون ومات ريفز اللذين وقعا على عقد الفيلم المقبل بالفعل، لكن لم يتم تحديد موعد بدء تصويره بعد.

3- ذا فابلمانز (The Fabelmans)

يأتي في المركز الثالث "ذا فابلمانز" (The Fabelmans)، أحدث أفلام المخرج الأميركي ستيفن سبيلبيرغ والذي يعاني من تناقض كبير، فقد خسر تجاريًا بتحقيقه إيرادات 5 ملايين دولار فقط، بينما على الصعيد النقدي حقق معدل 91% على موقع "روتن توماتوز" (Rotten Tomatoes)، واعتبره الكثيرون من أفضل ما قدم سبيلبيرغ في العقود الأخيرة.

قدم المخرج في هذا العمل شبه سيرة ذاتية وقصة لعائلته المعقدة التي تشبه الكثير من العائلات الأميركية في هذه الحقبة، وقد أظهر شغفه الكبير بالسينما الذي بدأ منذ طفولته المبكرة، تدور الأحداث حول عائلة الطفل سام التي تتكون من أب محب للعمل، وأم فنانة سابقة، وأختين.

يتعلق سام بالسينما بعد مشاهدته لأول فيلم في حياته، ولكن يكتشف أن هذا العشق نعمة ونقمة في آن واحد، بسببه اكتشف تعلق والدته بصديق العائلة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى انهيار بناء الأسرة.

تميز الفيلم بالسيناريو المشوق على الرغم من طوله الذي تعدى ساعتين و30 دقيقة، والتمثيل الجيد بشكل عام خاصة من بول دانو وجبريل لابل في دور سام المراهق.

Movies are dreams that you never forget 🎥#TheFabelmans directed by Steven Spielberg.

Starring Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen and Gabriel LaBelle.

In theaters everywhere Thanksgiving. pic.twitter.com/OkFlSCp2yl — The Fabelmans (@thefabelmans) September 11, 2022

4- توب غن: مافريك (Top Gun: Maverick)

كان فيلم "توب غن: مافريك" (Top Gun: Maverick) الحصان الاسود لعام 2022. تجاوز الجزء الثاني -المتأخر لـ3 عقود- أكثر التوقعات تفاؤلًا بنجاحه في تحقيق إيرادات 1.5 مليار دولار تقريبًا مقابل ميزانية 171 مليون دولار فقط، ليصبح الأعلى إيرادًا هذا العام على الإطلاق. جمع الجزء الثاني بين النجاح التجاري الساحق وإعجاب النقاد والمشاهدين بمعدل 96% "روتن توماتوز" (Rotten Tomatoes).

تجاوز "توب غن: مافريك" نجاح الجزء الأول بصورة واضحة، فهو أفضل بما لا يقاس، وذلك من حيث بناء الشخصيات، وتصاعد الحبكة، واستخدام المؤثرات البصرية التي تغيرت بصورة جذرية في السنوات السابقة.

أفضل ما قدمه هذا الفيلم كَمَن في فهْم صناعه للجزء الأول بشكل ممتاز، وبناء الجزء الثاني لاستغلال كل التفاصيل والعلاقات السابقة بشكل إيجابي، مثل علاقة مافريك بزميله السابق ووفاته، أو شخصيته المتقلبة غير القادرة على الاستقرار وجرأته التي قد تعرض حياته وحياة الآخرين للخطر، ليعتبر من أفضل الأجزاء الثانية بالفعل لهذه الأسباب.

The New York Film Critics circle has awarded its best cinematography prize to #TopGunMaverick and DP Claudio Miranda. https://t.co/9RaxuoSXb7 #NYFCC @ParamountPics pic.twitter.com/fb8FIadoyk — Variety (@Variety) December 2, 2022

5- جنيات إينشيرين (The Banshees of Inisherin)

نختم هذه القائمة لأفضل الأفلام الأميركية 2022 بفيلم "جنيات إينشيرين" (The Banshees of Inisherin) من إخراج مارتن ماكدونا وبطولة كولن فاريل وبريندان جليسون، الذي اعتبره الكثيرون درة أعمال المخرج.

حصل البطل كولين فاريل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان فينيسيا السينمائي، وحقق الفيلم إيرادات بلغت 18 مليون دولار، ومعدل 97% على موقع "روتن توماتوز" (Rotten Tomatoes).

تدور أحداث الفيلم في إحدى جزر أيرلندا الهادئة يعيش سكانها حياة شديدة الركود، وترتكز حياة البطل بادريك على علاقته بأخته وصديقه كولم وحيواناته، يقرر كولم في أحد الأيام قطع علاقته به بعد مروره بأزمة وجودية وشعوره باقتراب الموت، بينما تفارق الأخت الجزيرة بحثًا عن مستقبل أفضل، ويموت حيوانه الأليف، فيختل توازنه النفسي كذلك.

حصل الفيلم كذلك على جائزة أفضل سيناريو وذلك للحوار البسيط والذكي الخاص به الذي يعكس حياة سكان الجزيرة التي لا تتيح لهم مصادر معرفة واسعة، وبناء الشخصيات المميز.

Critics are calling #BansheesMovie a “STUNNING ACHIEVEMENT.”

From director and writer Martin McDonagh, starring Colin Farrell & Brendan Gleeson

THE BANSHEES OF INISHERIN is officially CERTIFIED FRESH ON @RottenTomatoes

NOW PLAYING In Theaters Everywhere pic.twitter.com/tcbJZUFejm — The Banshees of Inisherin (@Banshees_Movie) November 23, 2022

إلى هنا تنتهي هذه القائمة والتي لا تعني أن هناك 5 أفلام ممتازة فقط تعتبر أفضل أفلام أميركية في 2022 بل يمتاز هذا العام بعدد واسع من الأعمال الممتازة منها "إلفيس" (Elves) عن قصة حياة الفنان إلفيس بريسلي، و"ذا نورثمان" (The Northman) وغيرهما، ومن المتوقع أن تكون منافسات الأوسكار العام المقبل هي الأشد منذ عام 2019.