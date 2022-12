دوّت في 2017 واحدة من كبرى الفضائح في تاريخ هوليود، سقط إثرها أشهر منتج أميركي، هو هارفي واينستاين الذي أنتج أفلاما فازت بأهم الجوائز، وكان وراء إطلاق مسيرة مخرجين مهمين منهم كوينتين تارانتينو.

القصة وراء الكشف عن خطايا واينستاين المرعبة، وفساد النظام الذي حماه طوال عقود؛ هي حبكة فيلم "قالت" (She Said) الذي عُرض في مهرجان نيويورك السينمائي قبل عرضه في دور السينما، وحصل على معدل 87% على موقع "روتن توماتوز" (Rotten Tomatoes) ونال إعجاب النقاد، خصوصا من جهة التمثيل والسيناريو، فأين الحقيقة والخيال في الفيلم؟

في أكتوبر/تشرين الأول 2017 نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times) الأميركية تحقيقا لم يعد عالم السينما بعده كما كان قبله، إذ أثبتت الكاتبة بالأدلة اتهامات عشرات النساء للمنتج هارفي واينستاين بالاغتصاب والاعتداءات الجنسية على مدار 30 عاما على الأقل. وإثر نشر المقال، قُدّمت دعاوى قضائية ضد المنتج، وفُصل من شركة "واينستاين" (Weinstein) وطُرد من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة وغيرها من الجمعيات المهنية، ثم تقاعد.

أجريت تحقيقات جنائية في شكاوى النساء، وفي مايو/أيار 2018 قُبض على واينستاين في نيويورك ووُجّهت إليه تهمة الاغتصاب وجرائم أخرى. وفي فبراير/شباط 2020 أدين بجريمة اغتصاب من الدرجة الثالثة وفعل جنسي إجرامي، وفي مارس/آذار 2020 حُكم عليه بالسجن 23 عاما.

نالت نيويورك تايمز جائزة "بوليتزر" لعام 2018 عن تحقيقها الشهير، ولكن ذلك لم يكن نهاية المطاف، إذ حرّكت الفضيحة عددا من الدعاوى القضائية المماثلة ضد رجال أصحاب نفوذ في العالم، وأدت إلى عزل بعضهم من مناصبهم.

كذلك أدت إلى قيام عدد كبير من النساء بمشاركة تجاربهن الخاصة بالاعتداء الجنسي أو التحرش أو الاغتصاب على وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم "أنا أيضا" (#MeToo)، وأصبح تأثير الفضيحة على الرجال الأقوياء في مختلف الصناعات يُسمى "تأثير واينستاين".

تناول فيلم "قالت" قصة الصحفيتين اللتين كتبتا التحقيق الذي أشعل الحرب الشعواء وكشف الستار عن النظام الهوليودي الفاسد الذي علم بتجاوزات المنتج الكبير طوال عقود، ولكن لأهميته ونفوذه تم التستر عليه بأشكال مختلفة، منها التسويات المادية التي تم إجبار الضحايا على التوقيع عليها، أو إفساد المسيرة المهنية لغيرهن.

