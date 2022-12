دشن رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر وسم "إلغاء حفل كيفن هارت"، رفضا لعرض الممثل الكوميدي الأميركي كيفن هارت، والمقرر إقامته في إستاد القاهرة 21 فبراير/شباط 2023.

وسرعان ما لفت الوسم الانتباه مُتصدرا الترند، خاصة أنه يتعارض مع الانطباع العام عن هارت المعروف عنه سرعة بديهته بالكوميديا وخفة ظله، التي طالما تجلّت بوضوح سواء بأفلامه أو حتى عروضه الخاصة والبرامج الحوارية التي يحل ضيفا عليها.

So excited to announce I’ll be coming to Cairo, Egypt 🇪🇬 in 2023 for the first time ever!! Tickets go on sale Monday 12 Dec at 12pm! https://t.co/xBME4dYwc4 #realitychecktour pic.twitter.com/roqrOGhmOw

— Kevin Hart (@KevinHart4real) December 9, 2022