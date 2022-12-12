بطابع يعود إلى الحقبة الملكية.. المصري حمزة نمرة يطرح ألبوم "نمرة لاونج"

تصدر اسم المغني المصري حمزة نمرة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك عقب صدور ألبومه الجديد "نمرة لاونج".

وغرد نمرة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلا، "الصراحة لم أتوقع أن ألبوم نمرة لاونج يصل الترند لأسباب كثيرة، لكن فرحت جدًّا بردود الأفعال الجميلة واستقبالكم الرائع للألبوم".

الصراحة ما توقعتش إن ألبوم نمرة لاونچ يوصل Trend لأسباب كتير، لكن فرحت جداً بردود الأفعال الجميلة واستقبالكم للألبوم. كنت شايف إن محبي المزيكا والسلطنة قليلين والطلب عالألبومات الموسيقية ضعيف.لكن قولت أراهن على ذوقكم اللي ما خذلنيش والله. فشكراً من قلبي وشجعتوني إني أغامر تاني 💚 pic.twitter.com/qIrTIsBxiH — Hamza Namira (@HamzaNamira) December 12, 2022

وأضاف، "كان عندي تصور أن محبي المزيكا والسلطنة قليلون وأن الطلب على الألبومات الموسيقية ضعيف، بدليل أنه لا يوجد أحد يعمل ذلك حاليا إلا نادرًا، لكن قلت أغامر وأراهن على ذوقكم، ولم تخذلوني والله، فشكرًا من قلبي وشجعتموني أن أغامر مرات أخرى".

واللافت في ألبوم "نمرة لاونج"، هو إصدار كليبات الأغاني على طريقة الرسوم المتحركة (آنيميشن)، واعتماد موسيقاه على طابع موسيقى التخت الشرقي في فترة الثلاثينيات.

كما ظهرت صورة المغني المصري في بوستر الدعاية للألبوم على طابع بريدي يعود إلى حقبة الملكية في مصر، وكان لافتًا غياب نمرة عن الكليبات والاكتفاء بالفرقة العازفة.

ويضم ألبوم "نمرة لاونج" 8 أغنيات من أشهر أغانيه التي حققت نجاحا جماهيريا، من بينها أغنية "فاضي شوية" التي كسرت حاجز ربع مليار مشاهدة على يوتيوب، وأغنية "داري يا قلبي" التي حققت 350 مليون مشاهدة، بجانب أغنيات "معلش" و"القصة واللي كان" و"فيه ناس".