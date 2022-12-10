في أولى التصريحات لها بعد الوعكة الصحية الأخيرة التي مرت بها، شكرت المطربة المصرية أنغام جمهورها وجميع من دعمها ووقف إلى جوارها، وكشفت عن أعمالها المقبلة.

وفي مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر" (MBC مصر) قالت أنغام إنها كانت في محنة، لكن الدعوات أنقذتها.

وأضافت "أشكر الله أولا، وكل الناس التي دعت لي، ووالدتي التي تعبت نفسيا وجسديا بسبب مرضي، وأنا الآن أفضل".

وأوضحت أنغام -في المداخلة- حالتها الصحية، وقالت إنها لم تهمل بل اكتشفت أن لديها مشكلة، وهى تتابع مع طبيبها الذي طلب منها أن تنتهي من التزاماتها قبل أن تجري عملية جراحية، وكانت ترغب في أن تنتهي من الحفلات التي كانت تعاقدت عليها، ومنها حفل الكويت، وبعد الجراحة كان لديها أمل أن تستطيع الغناء حتى وهى جالسة، لأن الغناء متعتها الكبيرة في الحياة.

وكشفت المطربة المصرية عن أنه سيكون لديها حفل في الكويت يوم 26 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

تفاصيل حالتها الصحية

وعن حالتها الصحية، قالت أنغام إنها بعد إجراء عملية جراحية حدث لها التصاقا بالأمعاء، والمضاعفات كانت أقوى وأخذت وقتا أكبر من فترة العملية، مؤكدة أن جسدها يتعافى تدريجيا، وقالت إن أي شخص يخضع لجراحة في البطن من الممكن أن يتعرض لالتصاقات لاحقا، وحتى إن كانوا رجالا أو أطفالا، نتيجة عملية الزائدة الدودية على سبيل المثال.

وأضافت أن نسبة المضاعفات كانت كبيرة، وأنها كانت ممنوعة من الطعام والشراب لمدة 10 أيام، وبعدها بدأت في تناول السوائل والتعامل مع أمعائها بشكل تدريجي، وكأنها شخص يولد من جديد.

وكانت أنغام قد أعلنت -عبر حسابها على إنستغرام- عن حفلها بالكويت وكتبت "جمهوري الحبيب في الكويت، لقاؤنا يتجدد يوم 26 ديسمبر/كانون الأول على مسرح أرينا الكويت، التذاكر متاحة الآن".

وحرصت الفنانة على توجيه رسالة لكل من دعمها في أزمتها الصحية الأخيرة وكشف تطورات حالتها.