إغماء وقيء وغثيان واستدعاء للطوارئ، كانت تلك بعض الردود التي انتابت شريحة من الجمهور الذي شاهد الجزء الثاني من فيلم "المرعب" (Terrifier) في دور العرض، حتى إن منتجي الفيلم شرعوا في تحذير الجمهور عبر تويتر بشأن الرعب الوحشي والعنف في العمل.

"المرعب 2" (Terrifier 2) فيلم رعب أميركي بدأ عرضه أخيرا، تتميز أجواؤه بأنها أشبه بأجواء أفلام الرعب في ثمانينيات القرن الماضي، لكن بمؤثرات بصرية وسمعية أفضل وأقوى، مما جعله مناسبا لمحبي هذا النوع من الأفلام.

العمل من تأليف وإخراج داميان ليون، وبطولة كل من ديفيد هوارد ثورنتون، وجينا كانيل، ولورين لافيرا، وكاثرين كوركوران.

فإذا كنت تنوي مشاهدة الفيلم، عليك التفكير مرتين قبل الإقدام على تلك الخطوة، وإليك الأسباب:

We aren’t done yet. Hold on tight. News coming. #terrifier2 #terrifier #arttheclown pic.twitter.com/2r8jYZCVto

"المرعب 2" هو جزء ثانٍ من فيلم مستقل يحمل الاسم ذاته صدر في العام 2016 ودارت أحداثه حول "آرت" المهرج، الذي يشرع في ارتكاب جرائم شنيعة وتشويه ضحاياه، قبل أن يقتل نفسه في النهاية هربا من الشرطة. لكنه، في الجزء الجديد، يعود إلى الحياة بطريقة ما غير متوقعة، ومن ثمّ يتوجه إلى البلدة ليبدأ باستهداف ضحاياه تزامنا مع "عيد الهلع" (الهالوين/Halloween).

وعلى الرغم من أن الجزء الأول لاقى قبولا من النقاد والجمهور فيما يخص الرعب وجرعة التوتر والمؤثرات الخاصة، فإن النقاد أشاروا إلى بعض السلبيات في الحوار وافتقار الشخصيات إلى التطوير اللازم، إضافة إلى ضعف التمثيل في بعض المشاهد. وهو ما أكدته المنتجة وكاتبة السيناريو أميانا بارتلي، مشيرةً إلى أن سيناريو الفيلم يفتقر إلى أبطال يتمتعون بشخصيات ذات عمق، ومع ذلك فقد وجدت أن شخصية "آرت" المهرّج تمتلك المؤهلات التي تسمح بأن تصبح شخصية مروعة تقود سلسلة من الأفلام الناجحة.

حاول صانعو العمل تلافي تلك العيوب في الجزء الجديد، ونجحوا بذلك فعلا، حسب النقاد، الذين أشادوا بتطور الشخصيات إلى درجة تجعلها لا تُنسى، مما جعل الجزء الحالي يتفوق على النسخة الأصلية، ليس فقط فنيا وإنما حتى على مستوى الإيرادات.

فمع أن موازنة العمل كانت متواضعة للغاية، إذ لم تتجاوز 250 ألف دولار، فقد جنى الفيلم حتى الآن نحو 9 ملايين دولار، وهو الرقم الذي فاجأ مخرج العمل نفسه، ظناً منه أن حالات الإغماء والغثيان التي أصابت الجمهور قد تحول دون ذهاب آخرين لمشاهدة العرض.

Seeing Terrifier 2 in a theater was a real trip.

People in the audience were gasping, covering their eyes, and a few times I even heard retching sounds from a woman a few seats over.

It’s cool that a movie can still draw a reaction like that. Seems to rarely happen these days. pic.twitter.com/zkbK7vZeVr

— W (@therealsirw2) October 7, 2022