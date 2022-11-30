أصالة تشكر السعودية.. لماذا أثارت تصريحاتها غضبا في مصر؟

حالة من الغضب سيطرت على جمهور المطربة أصالة بعد تصريحاتها الأخيرة والتي عبرت خلالها عن امتنانها للمملكة السعودية، وذلك بعد حفلها الأخير ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقالت أصالة إنها تدين بالفضل للمملكة، وهو ما أثار حالة من الغضب لجمهورها المصري لكونها لم تذكر اسم مصر خاصة وأن بداية شهرتها بعد حضورها من سوريا كان من هذا البلد.

وكانت أصالة قد كتبت منشورًا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، وقدمت فيه الشكر إلى أصدقائها وأسرتها والفرقة الموسيقية وهيئة الترفيه وأشخاص آخرين، بعد الحفل التي وصفته بأنه كان من أحلام محطتها ومسيرتها الفنية.

وذكرت في منشورها "بشكر وطني الحنون وطني الحاضن وطني الأمان وطني الدّاعم وطني الغالي السعوديّة وكلي امتنان وفخر بقيادة وطني العظيم".

واختتمت منشورها قائلة "بشكركم كلكم الأغلبية المحبّة والأقليّة المُنتقدة لأنني لولا هذا وذاك ما حقّقت اللي حققته".

وبحسب أحد المواقع المحلية فإن أصالة قالت خلال الحفلة إن تاريخها بالكامل الفضل به يعود إلى المملكة السعودية التي ستظل مدينة لها بالعمر كله، ورغم ما ذكره الموقع وأغضب منها الجمهور إلا أن أصالة لم تنف أو تعلق على الأزمة.

وهاجم الملحن المصري حلمي بكر -خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"- تصريحات أصالة وقال "مصر احتضنت أصالة أكثر من سوريا، فعندما جاءت إلى مصر استقبلها كل محمد الموجي وسيد مكاوي ومحمد سلطان وأنا، وقدمنا لها أعمالا ساهمت في نجاحها وشهرتها، أعتب عليها، وعيب أنها تنكر فضل مصر عليها، الجمهور أصبح كريما أكثر من اللازم، الرد عند الجمهور مش عندنا احنا، ابني لما يغلط أعاقبه إنما ابن الجيران لما يجيلي واتبناه مينفعش يغلط".

وتابع "أصالة لديها الجنسية السورية والبحرينية ولكنها تسكن في مصر، وعندما كنت في سوريا وجاء المذيع لتقديمها قال: إذا كانت سوريا هي المولد فمصر هي الحضن، عيب".

هجوم ودفاع

ورغم أن المطربة السورية -خلال منشورها- لم تهاجم أو تتحدث عن تجربتها في مصر، إلا أن رواد المنصات انتقدوا تصريحاتها، وسط هجوم واسع عبر مواقع التواصل لتجاهلها ذكر اسم مصر ودورها في مسيرتها الفنية.

ودشن ناشطون عبر المنصات هجومًا عليها، حيث ذكر الصحفي محمد الديسطي في تغريدة له "مصر هي من صنعت شهرة أصالة ونانسي عجرم وإليسا وغيرهن من النجوم، إنكار ذلك هو قلة أصل ولن يغير الحقيقة، مصر أصل الفن".

مصر هي من صنعت شهرة اصالة ونانسي عجرم واليسا وغيرهم من النجوم انكار ذلك هو قلة اصل و لن يغير الحقيقة مصر اصل الفن ♥ — محمد الديسطي (@yehia5yehia) November 29, 2022

بينما علقت أميرة أبو شهبة قائلة إن ما قالته أصالة يستدعي الهجوم عليها، وكل من شاهد الحفل سمع ما قالته إن تاريخها بالكامل بفضل السعودية.

روحي احضريها تاني بقي

قالت نصا" كل ال وصلتلو وتاريخي كله لا نصه ولا ربعه بل كلو بفضل السعودية"

كل ال حضر الحفلة شاف ده ع الهوا

مش هنألف احنا

اه ده يسدعي هجوم عليها شامل لو عندكم دم لا قدر الله. https://t.co/YT8wRFQeBo — أميرة أبوشهبة𓂀🇪🇬 (@mira_aboushahba) November 29, 2022

وعلق سيف على الأمر قائلا إن أصالة من أجل أن تجامل السعودية قررت أن تدلي بتصريح تنكر خلاله فضل مصر في اكتشاف موهبتها ونجوميتها، واختتم كلامه قائلا: لك الله يا مصر كم من أقوامٍ ينكرون جميلك ومازال نهر عطائك يجري.

ماكانش العشم في النجمة أصالة

إنها علشان تجامل أهالينا في السعودية تدلي بتصريح يَخلو من كل أصالة وتنكر

وتتجاهل فضل أم الدنيا في اكتشاف موهبتها ونجوميتها

لك الله يا مصر كم من أقوامٍ ينكرون جميلك ومازال نهر عطائك يجري — سيف | seif (@seif_al__) November 30, 2022

لا تستحق الهجوم

وعلى الجانب الآخر، حرص البعض على الدفاع عنها استنادا لتصريحاتها السابقة التي عبرت فيها عن امتنانها لمصر وشعبها واستبعدوا أن يصدر منها تلك التصريحات.

وكتبت الصحفية ياسمين محفوظ قائلة "شفت كلام أصالة مالقيتش اللي يستدعي الهجوم عليها، ولا يوجد في كلامها إنها تقول إن السعودية هي اللي احتضنتها في أول بداياتها".

وتابعت "كل الحكاية أنها بتشكر السعودية على الحفلة وبتشكر اللي ساعدوها على نجاح حفلها وبتعبر عن حبها للمملكة".

شوفت كلام اصالة ملاقيتش اللي يستدعي الهجوم عليها .. وملاقيتش في كلامها انها بتقول ان السعودية هي اللي احتضنتها في اول بداياتها!! كل الحكاية انها بتشكر السعودية على الحفلة وبتشكر اللي ساعدوها على نجاح حفلتها وبتعبر عن حبها للسعودية..!! فين بقى كلامها اللي بتقولوا عليه ده؟! — ياسـمـين مـحـفـوظ (@YasminMahfouz) November 29, 2022

ودعمها أيضا غيث، وقال إنه لا يمكن أن ننسى حب أصالة لمصر وأهلها، وآخر حفل لها عبرت عن حبها وعشقها لمصر بلد الفن، وحب أصالة لمصر والسعودية واحد وهي دائما تفتخر بأنها تعيش في مصر وتغني للمصريين.

والله عيب عليكم يـ اللي ينسى حُب أصاله ل مصر وأهلها وناسها حتى اخر حفله لها كانت بمصر تعبر عن حبها الكبير وعشقها لمصر وانه بلد الفُن والمشكله ما مر على الحفل شهر ، وحُب اصاله لسعودية و مصر واحد وكلنا اخوان وحتى دايماً تفتخر انها عايشه بمصر وتغني لكم #اصاله pic.twitter.com/VOcf1iwkJt — غـــٌيـــث 🧚🏻‍♂️ (@qnl44) November 30, 2022

واعتبرت منار أن: أصالة منذ أكثر من 30 عاما تقدم فنا بكل حب ونجاح وتبهرنا وتبهر العالم سواء في مصر أو الخليج وفي كل مكان لها جمهورها ومحبوها، ومن الطبيعي أن تشكر الدولة التي تكرم بها.