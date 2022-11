"أريد مشاهدة فيلم".. احتجاجات بالصين ضد قيود كوفيد-19 الصارمة

تشتعل الصين اليوم بمئات من المتظاهرين الذين يشتبكون مع الشرطة في شنغهاي بعد اندلاع احتجاجات على القيود الصارمة التي تفرضها الدولة، وامتدت هذه المظاهرات لعدة مدن أخرى في أكبر اختبار لسلطة الرئيس شي جين بينغ منذ حصل على فترة ثالثة في الحكم.

ولكن المظاهرات بدأت تأخذ بعدًا آخر بعدما ظهر شعار "أريد مشاهدة فيلم" وقد ظهر فيديو للمتظاهرين يهتفون بهذه العبارة، وتمت مشاركته على نطاق واسع بشبكة "وي شات" (WeChat) بين محبي الأفلام الصينيين وكذلك العاملين والمتخصصين في صناعة السينما، ليعتبر هذا البيان انعكاسًا للعديد من الامتيازات التي فقدها الصينيون نتيجة لسياسة "كوفيد زيرو" (Covid-Zero) التي لا يبدو لها نهاية في الأفق وسبب المظاهرات من الأساس.

Protest on Tsinghua campus. This is very rare after 1989. pic.twitter.com/4Yzt0YgG7m

— Yang Zhang (@ProfYangZhang) November 27, 2022