ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على الفنانة منة شلبي في مطار القاهرة أثناء عودتها من السفر وبحوزتها كمية من المواد المخدرة.

وبحسب ما ذكرت صحف ومواقع مصرية، فقد تبين من خلال التحقيقات الأولية أنه أثناء خضوع الفنانة منة شلبي لإجراءات التفتيش عثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المسؤولة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الأجهزة الأمنية ضبطت 12 كيسا من نبات الماريجوانا المخدر كانت بحوزة الفنانة منة شلبي خلال عودتها من نيويورك، حيث تم التحفظ عليها إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.

وبدأت منة شلبي مسيرتها المهنية عام 2001 بمسلسل "حديث الصباح والمساء" في دور "شاكيرا" إحدى بنات الفرع الغني من العائلة، لكنها لم تلفت الأنظار إلا في دورها بفيلم "الساحر" مع الراحل محمود عبد العزيز، وتوالت أدوارها بعد ذلك في أعمال تراوحت بين الرومانسية والكوميدية، وسرعان ما ارتقت إلى الأدوار الأولى.

وعام 2015 قدمت واحدا من أهم أدوارها في فيلم "نوارة" من إخراج هالة خليل الذي وضعها في إطار الممثلة الجادة التي تستطيع تقديم كل الأدوار، وانتقلت بسلاسة ونشاط بين السينما والتلفزيون، فلم يطغَ أحدهما على الآخر، وحتى الأفلام القصيرة نالت جانبا من موهبتها بتقديمها فيلم "شوكة وسكينة" عام 2017 مع المخرج آدم عبد الغفار.

لكن ذروة تألقها الفني ظهرت مؤخرا -خاصة في التلفزيون- بأعمال ناجحة، أبرزها مسلسل "بطلوع الروح" الذي عرض في رمضان الماضي، وقبله تألقت في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" في دور "نور"، ثم الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ؟" في دور "الطبيبة ندى" التي تأخذ قرارا باحتضان طفل من دار أيتام، مما يؤدي إلى كثير من التعقيدات في حياتها، خاصة مع عدم تقبل الكثيرين من حولها.

لكن على الجانب السينمائي لم تحصل منة شلبي على أدوار تتناسب مع موهبتها الكبيرة، وكان فيلما "الجريمة" مع الفنان أحمد عز، و"من أجل زيكو" مع الفنان كريم محمود عبد العزيز آخر ما قدمته في السينما خلال عام 2022.