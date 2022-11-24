فوجئ متابعو ومحبو المطربة المصرية أنغام بأزمة صحية طارئة تمر بها بعد أن أعلنت إدارة أعمالها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن احتجازها في المستشفى، حيث تخضع للرعاية الطبية، وهو ما تطلب تأجيل كافة التزاماتها الفنية.

وكتب المسؤول عن صفحة المطربة عبر صفحتها "تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة بعد أن أجرت عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى، وهي تحت الرعاية الطبية إلى الآن، وقد حاولت أن تفي بالتزاماتها تجاه جمهورها في الفترة المقبلة لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها، واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي".

شلل في الأمعاء

وكشف موقع القاهرة 24 (محلي) أن مضاعفات الجراحة، التي أجرتها الفنانة أنغام في أحد المستشفيات في منطقة المهندسين بالقاهرة، تمثلت في إصابتها بشلل في الأمعاء واستئصال الرحم، وهو ما أدى إلى ضرورة بقائها في المستشفى لحين التعافي.

والأزمة الصحية الطارئة التي تعرضت لها أنغام ليست الأولى، فقد كشفت قبل فترة في تصريحات لها أنها خضعت لعملية دقيقة في الكتف، وأنها خضعت لعمليتين جراحيتين مع طبيب مصري يعمل في ألمانيا، وذلك بعد معاناة استمرت لسنوات، والجراحة الأخرى كانت في رسغ اليد نتيجة مشاكل في أوتار اليد.

وكانت أنغام تستعد لإحياء حفل كبير في الكويت يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بمشاركة مع الفنان نبيل شعيل، لكن الجراحة التي أجرتها تتطلب الراحة، فتم تأجيل الحفل ولم يتحدد بعد موعد آخر، كما قررت تأجيل كافة ارتباطاتها الفنية.

أما البرنامج الذي تديره أنغام بصفة مذيعة ويحمل اسمها، حيث تعمل على استضافة زملائها من المطربين، فحتى الآن سيتم عرضه في موعده خاصة وأنها صورت قبل تعرضها للأزمة الصحية مجموعة من الحلقات لم تعرض بعد.