قفاز مورغان فريمان وإجازة ياسمين صبري.. حضور بارز لمشاهير الفن في كأس العالم

حضور بارز وواضح لعدد كبير من المشاهير والفنانين لفعاليات كأس العالم 2022 المقامة في قطر، وهو الحدث الرياضي الأضخم، والذي تتّجه له الأنظار في العالم كله خلال الفترة الراهنة، حيث حرص أغلبهم على مشاركة الجمهور عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

قفاز مورغان فريمان

البداية كانت من وجود الفنان العالمي مورغان فريمان في حفل الافتتاح مشاركًا مع الشاب القطري غانم المفتاح -سفير النيات الحسنة- الظهور في الحفل، حيث تبادلا الحديث حول تصحيح المفاهيم المغلوطة وازوداجية المعايير، وكيفية إطلاق أحكام متسرعة عن الآخر.

وقد أثار فريمان حالة من التساؤلات بسبب ارتداءه قفاز في يديه اليسرى خلال الحفل، وهو ما فسّره البعض بأنه يعاني من ألم عضلي بعد حادث تعرض له منذ عام 2012، أدّى لإصابته بالألم الليفي العضلي (فيبروميالجيا)، وهو ما تطلّب منه ارتداء قفاز مضغوط على يده لمنع تجمّع الدم.

إجازة ياسمين

الممثلة المصرية ياسمين صبري طلبت من صنّاع فيلم "استقالة مجرم" الحصول على إجازة لحرصها على حضور فعاليات كأس العالم في قطر، وبالفعل وافق مخرج العمل حسين المنباوي على الإجازة، على أن يصوّر -في الوقت الحالي- باقي المشاهد التي لا تتطلّب وجود ياسمين.

وبمجرد حضورها إلى قطر حرصت الممثلة المصرية على أن تشارك جمهورها من خلال صفحتها على إنستغرام بالصور والمرئيات، بداية من حضورها حفل الافتتاح، ثم المباريات على مدار الأيام الماضية، حيث حضرت قبل كأس العالم -بفترة يسيرة- وتقيم في جزيرة اللؤلؤة، وقد شاركت جمهورها مكان إقامتها في قطر، من خلال الورود التي تزيّن غرفتها.

كما نشرت صورة وهي تحمل بيدها الدعوة الخاصة بها، التي تمكّنها من حضور حفل افتتاح كأس العالم 2022.

وسام قطب

أما مغني الراب الفلسطيني الشاب وسام قطب -والمقيم في الأردن والذي تم اختياره كأول "رابر" وصانع محتوى سفيرًا لكأس العالم 2022 مما جعل الأنظار تلتفت إليه- فقد حرص على أن يشارك متابعيه فعاليات كأس العالم من خلال صفحته على إنستغرام، بنشر صور له مع أصدقائه.

وكانت المفاجأة في ظهور اللاعب العالمي ديفيد بيكهام ولاعبين آخرين، وذلك خلال زيارتهم للمتطوعين في كأس العالم قطر 2022، حيث أدّوا نشاطات مختلفة معهم.

قصي خولي

ومن قلب الحدث، شارك الممثل السوري قصي خولي جمهوره بمشاركته في فعاليات كأس العالم، حيث شارك متابعيه لقطات أثناء وجوده بين صفوف الجمهور لمشاهدة كأس العالم لكرة القدم في الملعب، وظهر -أيضًا- وهو يجلس مع نجم كرة القدم السابق ديفيد بيكهام، أثناء مشاهدة حفل الافتتاح.

نور نعيم

وفي الملعب شاركت -كذلك- صانعة المحتوى العراقية نور نعيم، والتي حرصت -بدورها- على مشاركة الجمهور تفاصيل الحدث الرياضي العالمي، ووجودها في دولة قطر، وطلبت من جمهورها متابعة قناتها على يوتوب، حيث ستنقل الكثير من التفاصيل التي تخصّ كأس العالم.