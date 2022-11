كريس هيمسورث يعلن ابتعاده عن التمثيل بسبب ألزهايمر

أن يتحوّل عمل تلفزيوني إلى لحظة تاريخية في حياة البطل الشخصية، هو تماما ما جرى مع نجم هوليود الممثل الأسترالي، كريس هيمسورث، خلال تصويره السلسلة الوثائقية "بلا حدود" (Limitless) التابعة لـ"ناشيونال جيوغرافيك" (National Geographic) والتي تُعرض على منصة "ديزني بلس" (+Disney)، لكن هذا "التحول التاريخي" كان بطعم المرارة.

فالنجم الأسترالي اكتشف احتمال إصابته بألزهايمر، وهو ما قلب حياته رأسا على عقب، وبسبب هذا الاكتشاف المأساوي قرر التوقف عن التمثيل خلال الفترة المقبلة، وإن كان ذلك لا يعني سعيه للتوقف نهائيا عن التمثيل.

Chris Hemsworth will be taking a break from acting after learning he has a genetic predisposition to Alzheimer’s.

His makeup includes two copies of the gene APOE4, which studies have linked to an increased risk of Alzheimer’s disease.

(Source: https://t.co/sSAUcpgesA) pic.twitter.com/gMigeRS2ZS

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 18, 2022