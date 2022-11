يقدم العديد من الفنانين أعمالهم في شكل رسوم متحركة من أجل مزيد من الحرية والإبداع وإطلاق الخيال للخروج من محدودية القدرة الإنسانية عبر تصوير كائنات وأماكن لا تشبه ما تعارف عليه البشر من قبل.

لكن أستوديو "غيبلي" (صانع أفلام الأنمي الحائزة على عشرات الجوائز) في اليابان يقدم -في واحدة من أجمل الحدائق في العالم- تجربة معاكسة؛ إذ يحول أماكن وشخوص الرسوم المتحركة إلى واقع حي يستطيع الإنسان أن يراه ويتعامل معه.

وافتتح الأستوديو قبل أيام "متنزه غيبلي" على مساحة 17.5 فدانا (الفدان يعادل نحو 4 آلاف متر مربع) في محافظة آيتشي في اليابان، ويضم المتنزه العديد من الأنشطة المستوحاة من الأفلام التي أنتجها الأستوديو وحظيت بشهرة عالمية.

المتنزه مشروع مشترك بين محافظة آيتشي وأستوديو غيبلي، إذ يتولى ميازاكي غورو نجل المخرج ميازاكي هاياو المَهام المتعلقة بوضع الخطط الخاصة بالمنشأة.

ومن المتوقع للمكان أن يصبح مركزا لجذب السياح ومحبي السينما -خاصة الأنمي- خلال وقت قصير، وتتوقع محافظة آيتشي أن يصل عدد الزوار في العام الأول إلى ما يقرب من مليون زائر، و1.8 مليون مع نهايات 2023.

أما عن العائد المادي فتُشير التوقعات إلى بلوغه 339 مليون دولار سنويا مقارنة بـ240 مليونا التي تعد إجمالي تكلفة البناء لمدة تجاوزت 5 سنوات.

ولا يتضمن المكان ساحات تُتيح التجوّل بالسيارات، وهو ما جاء عن قصد؛ فهي ليست مدينة ترفيهية في الأساس، وإنما متنزه يهدف إلى إجبار الزوار على التجوُّل والسير في الهواء الطلق وسط مناظر طبيعية خلابة، في حين يستكشف الزوار أسرار المكان ومواطن الجذب فيه، وهو ما يتناسب مع طبيعة المواضيع المطروحة بأعمال "غيبلي" حيث السحر والطبيعة والمغامرة.

Finally, it’s here: the extraordinarily visual theme park from the legendary Japanese animation house of Studio Ghibli.

We visited Studio Ghibli’s long-awaited theme park. It’s a sensory delight.

The 494-acre park will open next month in Japan. By design, it’s no Disney. pic.twitter.com/uakZS5sqG2

