بعد اعتذار فنانات من مصر وتونس.. شمس الكويتية مع خالد يوسف في أول بطولة تليفزيونية

أعلنت المطربة شمس الكويتية بأنها تستعد لأضخم مشروع درامي يجمعها بالمخرج خالد يوسف قريبًا، في إشارة لمسلسل جديد مأخوذ عن رواية للأديب المصري الراحل يوسف إدريس بعنوان "سرّه الباتع"، وقد اختار صنّاع المسلسل عنوانًا مؤقتًا له باسم "سرّ سلطان مصر".

وتأتي مشاركة شمس مع المخرج المصري عقب تقارير تحدثت عن اعتذار عدد من الفنانات عن العمل في المسلسل الجديد، وأشارت التقارير إلى اعتذار 4 فنانات من مصر وتونس عن التمثيل في المسلسل؛ وهن: الفنانتان المصريتان زينة ومي عمر، كذلك رفضت التونسيتان: درّة وعائشة بن أحمد، المشاركة في بطولة العمل.

وحسب ما نشرته بعض المواقع المصرية، فقد حلّ بدلًا من الفنانات المعتذرات، المصريات: حنان مطاوع ونجلاء بدر ومنة فضالي.

اتفاق مسبق

وكانت فكرة تقديم شمس للمشاركة ممثلة في عمل تلفزيوني بعد أن التقت من فترة بالمخرج المصري خالد يوسف خارج مصر، وتحدثا عن رغبتها في تقديم أعمال تمثيلية بعد أن ركّزت على الغناء طوال السنوات الماضية.

ومع تحضير المخرج خالد يوسف للمسلسل، بدأ مؤخرًا اختيار الممثلين المشاركين، وقرر أن يسند أحد الأدوار لشمس، والتي أعلنت عن المسلسل عبر صفحتها الرسمية على تويتر، وظهرت -أيضًا- بعد أن غيرت في ملامحها لتناسب الشخصية التي ستقدمها.

ونشرت شمس صورة غلاف سيناريو العمل، وكتبت "أول تجربة تمثيل درامية لي والانطلاقة من أم الدنيا مصر، ومع المخرج الكبير خالد يوسف، ماذا تتوقعون الشخصية التي أقدمها، وبأي لهجة؟ جاهزين؟".

اول تجربة تمثيل درامية لي والانطلاقة من ام الدنيا #مصر 😍🇪🇬 و مع المخرج الكبير #خالد_يوسف @KhaledYoussef ايش تتوقعون الشخصيه وبأي لهجه ؟

جاااهززيييننن !!؟؟ pic.twitter.com/tSuRDxxaoK — #شمس☀️ (@shamsofficial) November 16, 2022

ويعد المسلسل أول عمل في الدراما التلفزيونية للمخرج خالد يوسف، وأول عمل له بعد غياب سنوات. وكانت آخر أعماله فيلم "كارما"، الذي عُرض في عام 2018.

وكانت ابنة الكاتب المصري الراحل يوسف إدريس نسمة، قد صرحت لأحد المواقع المحلية بأنها وافقت على تحويل إحدى قصص والدها القصيرة إلى مسلسل يكتب المعالجة له المخرج خالد يوسف، والمسلسل يشارك في بطولته أحمد صلاح السعدني، ومن المقرر أن يشارك في السباق الرمضاني للدراما التلفزيونية.

وتقرأ شمس الكويتية السيناريو -حاليًا- وتتابع التحضيرات مع صنّاع المسلسل، حيث حضرت إلى مصر قبل يومين من أجل التصوير خلال الفترة المقبلة، وبالتحديد مع بداية ديسمبر/كانون الأول المقبل.

فنانة مثيرة للجدل

وتعد شمس الكويتية من النجمات الواتي يحرصن على إثارة الجدل في مناسبات عديدة، وكان آخرها هجومها قبل فترة على من تعاطفوا مع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عقب إدخالها لمصحة نفسية للعلاج من الإدمان.

وقالت في مقطع فيديو لها إن "شيرين عبد الوهاب لا تستحق كل هذا الدعم، هل تتعاملون مع البنت الخليجية مثل ما تتعاملون مع شيرين؟ الكيل بمكيالين مع الفنانة الخليجية أو المرأة الخليجية وغيرها، لماذا في مجتمعنا؟”.

وفي وقت سابق أثارت الجدل -كذلك- بظهورها مع الفنان هاني شاكر بفستان مكشوف، وعلّقت على الأمر في برنامج "العرافة" -مع الإعلامية بسمة وهبة- قائلة "أنا حرة"، تعقيبًا على ملابسها، وقالت إنها لم تكن تعرف من سيجلس بجوارها، وفوجئت بأنه الفنان هاني شاكر.