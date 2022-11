بعد 8 سنوات عكف خلالها الممثل البريطاني كيت هارينغتون على أداء دور "جون سنو"، بطل سلسلة "صراع العروش" (Game of Thrones)، الذي جلب له الشهرة ومحبة الجمهور، قرر أخيرا مغادرة منطقته الآمنة واللعب على غير المضمون، مُتجها لتمثيل دور الشخص الشرير في فيلمه القادم "دماء من أجل غبار" (Blood for Dust).

Kit Harington is going to star in BLOOD FOR DUST from director Rod Blackhurst.#KitHarington #BloodForDust pic.twitter.com/19n6cIBCzd

— Movie Track (@movieztrack) November 1, 2022