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5 مسلسلات كورية لا تفوّت مشاهدتها في 2025

ومع دخولنا عام 2025، لم يتباطأ هذا الزخم، بل على العكس تماما، واصلت كوريا الجنوبية تقديم محتوى غني ومتنوع يلامس مختلف الأذواق ويثري التجارب السردية مما عزز مكانة “الكي-دراما” عالميا.

Published On 26/5/2025
karma

"الحب قيد المحاكمة".. فيلم يسلط الضوء على استغلال نجمات البوب اليابانيات

تناول فيلم “الحب قيد المحاكمة” للمخرج الياباني كوجي فوكادا -الذي يعرض في مهرجان كان- العقود الاستغلالية التي تجبر نجمات البوب اليابانيات على التخلي عن العلاقات العاطفية والجنسية أثناء عملهن.

Published On 26/5/2025
CANNES, FRANCE - MAY 22: Kyoko Saito and Koji Fukada attend the "La Venue De L'avenir" (Colours Of Time) red carpet at the 78th annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 22, 2025 in Cannes, France. (Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)

إيرادات قياسية لـ"ليلو أند ستيتش" و"مهمة مستحيلة 8″ في عطلة "يوم الذكرى"

حققت صالات السينما بأميركا الشمالية إيرادات استثنائية خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة تزامنا مع “يوم الذكرى”، إذ احتل فيلما “ليلو أند ستيتش” والجزء الثامن من “مهمة: مستحيلة” صدارة شباك التذاكر.

Published On 26/5/2025
the final reckoning
من برنامج: المقابلة

عمر خيرت: حققت 70% من أحلامي الموسيقية والرحلة لم تنته بعد

أكد الموسيقار المصري عمر خيرت أنه حقق 70% مما تمناه في مشواره الموسيقي، معتبرا أن الفنان يجب أن يسعى دائما للوصول إلى آفاق أفضل طوال حياته الفنية التي امتدت لأكثر من 5 عقود.

Published On 25/5/2025
(الجزيرة)
مدة الفيديو 01 دقيقة 01 ثانية 01:01

السودان يفقد صوتين وسط الحرب.. رحيل أحمد شاويش ومكاوي الشيخ الأمين

في خضم الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل/نيسان 2023، فقدت الساحة الفنية السودانية اثنين من أبرز رموزها، هما المطرب أحمد شاويش والشاعر مكاوي الشيخ الأمين، اللذان وافتهما المنية في عطبرة وأم درمان.

Published On 25/5/2025
الشاعر السوداني مكاوي الشيخ الأمين والفنان السوداني أحمد شاويش
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