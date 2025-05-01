وفاة الفنانة المغربية نعيمة بوحمالة عن 77 عاما بعد صراع مع المرض
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل في المغرب عن وفاة الفنانة نعيمة بوحمالة، عن عمر ناهز 77 عاما، بعد صراع طويل مع أمراض القلب.
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل في المغرب عن وفاة الفنانة نعيمة بوحمالة، عن عمر ناهز 77 عاما، بعد صراع طويل مع أمراض القلب.
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