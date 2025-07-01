إغاثة ومساعدات إنسانية

ألمانيا وإسبانيا تعتزمان إنزال مساعدات إنسانية لغزة بالتعاون مع الأردن
أعلنت ألمانيا وإسبانيا عزمهما إنزال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر الجو بالتعاون مع الأردن، وذلك رغم إقرار كبار المسؤولين من كلا البلدين بعدم كفاية هذه المساعدات.
أعلنت ألمانيا وإسبانيا عزمهما إنزال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر الجو بالتعاون مع الأردن، وذلك رغم إقرار كبار المسؤولين من كلا البلدين بعدم كفاية هذه المساعدات.
قال توم فليتشر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ اليوم الاثنين إن واحدا من كل 3 أشخاص في غزة لم يأكل منذ أيام، داعيا لإيصال المساعدات بشكل سريع ووقف إطلاق النار.
حذرت منظمة الصحة العالمية من أن سوء التغذية في غزة بلغ “مستويات تنذر بالخطر”، وقال مسؤول ببرنامج الأغذية العالمي إن البرنامج بحاجة لموافقة إسرائيل سريعا على تحرك شاحناته لاستغلال الهدن الإنسانية.
وصف المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور منير البرش ما يتم تداوله من إدخال مساعدات عبر منافذ برية أو إسقاطها جوا بـ”المهدئات البسيطة” وتندرج في سياق البروباغندا الإعلامية.
شهد الأسبوع الأخير تصاعدا دراماتيكيا في المشهدين الإقليمي والدولي، مع استمرار المجاعة في غزة وتضاؤل فرص التوصل إلى تهدئة، وبالتوازي برزت تحركات دبلوماسية واستثمارية لافتة في الشرق الأوسط.
في عالم تتزايد فيه الأزمات تبقى المجاعة أحد أكثر التحديات المأساوية التي تواجه البشرية، وبينما تشير المؤشرات إلى تفاقم الكارثة بغزة والسودان يتكرر السؤال: ما المجاعة؟ ولماذا تعد مصدر قلق عالمي؟
انطلقت قافلة مساعدات إنسانية من دمشق لمحافظة درعا جنوبي البلاد لإغاثة العائلات النازحة من السويداء، في حين أعلن الدفاع المدني السوري تأمين إجلاء 300 مدني من الراغبين بالخروج من السويداء إلى العاصمة.
استشهد 11 فلسطينيا، منهم أطفال، في غزة جوعا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة من “مقتلة جماعية” مرتقبة بحق 100 ألف طفل في أيام، إن لم يتم إدخال الحليب فورا.
تعاني الفاشر من نقص حاد في الغذاء والدواء، وسط حصار خانق تفرضه عليها الدعم السريع منذ عامين، كما أطلق مئات اللاجئين السودانيين بمخيم كارياري شرق تشاد نداءات استغاثة بعد اجتياح السيول مساكنهم البدائية.
وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ما يحدث في غزة بأنه “أزمة أخلاقية تتحدى الضمير العالمي”، وليس مجرد أزمة إنسانية فقط، مشددا على أن الكلمات لا تطعم الأطفال الجياع.
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال أتلف عشرات الآلاف من مواد الإغاثة تشمل كميات كبيرة من الغذاء كانت مخصصة لسكان غزة، وسط حالة غير مسبوقة من المجاعة في القطاع المحاصر.