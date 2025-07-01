إغاثة ومساعدات إنسانية

محتوى رئيسي
إعلان

تدفق المحتوى

منظمات دولية تحذر من مخاطر التجويع بغزة وتطالب بتسريع إدخال المساعدات

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن سوء التغذية في غزة بلغ “مستويات تنذر بالخطر”، وقال مسؤول ببرنامج الأغذية العالمي إن البرنامج بحاجة لموافقة إسرائيل سريعا على تحرك شاحناته لاستغلال الهدن الإنسانية.

Published On 28/7/2025
FILE PHOTO: Palestinians gather to receive food cooked by a charity kitchen, amid the Israel-Hamas conflict, in the northern Gaza Strip, September 11, 2024. REUTERS/Mahmoud Issa/File Photo

الأسبوع في صور

شهد الأسبوع الأخير تصاعدا دراماتيكيا في المشهدين الإقليمي والدولي، مع استمرار المجاعة في غزة وتضاؤل فرص التوصل إلى تهدئة، وبالتوازي برزت تحركات دبلوماسية واستثمارية لافتة في الشرق الأوسط.

Published On 27/7/2025
استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة (الأناضول)

المجاعة.. متى تُعلن؟ ولماذا تشكل تهديدا عالميا؟

في عالم تتزايد فيه الأزمات تبقى المجاعة أحد أكثر التحديات المأساوية التي تواجه البشرية، وبينما تشير المؤشرات إلى تفاقم الكارثة بغزة والسودان يتكرر السؤال: ما المجاعة؟ ولماذا تعد مصدر قلق عالمي؟

Published On 26/7/2025
SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB A man carries the body of Palestinian baby Zainab Abu Haleeb, who died due to malnutrition, according to health officials, at Nasser Hospital in Khan Younis, southern Gaza Strip, July 26, 2025. REUTERS/Ramadan Abed

قافلة مساعدات لدعم نازحي السويداء والدفاع المدني يجلي 300 شخص لدمشق

انطلقت قافلة مساعدات إنسانية من دمشق لمحافظة درعا جنوبي البلاد لإغاثة العائلات النازحة من السويداء، في حين أعلن الدفاع المدني السوري تأمين إجلاء 300 مدني من الراغبين بالخروج من السويداء إلى العاصمة.

Published On 26/7/2025
قافلة مساعدات سورية @AlekhbariahSY
مراسلو الجزيرة نت

معاناة اللاجئين السودانيين بين قصف المسيّرات والغرق بمياه السيول

تعاني الفاشر من نقص حاد في الغذاء والدواء، وسط حصار خانق تفرضه عليها الدعم السريع منذ عامين، كما أطلق مئات اللاجئين السودانيين بمخيم كارياري شرق تشاد نداءات استغاثة بعد اجتياح السيول مساكنهم البدائية.

Published On 26/7/2025
الفاشر تقاوم المسيّرات وكرياري تغرق بالسيول.. المدنيون بين نار القصف ووحل النزوح المصدر: حساب عبدالعظيم قولو على منصة فيسبوك الرابط: https://www.facebook.com/share/p/1FX64A6uAZ/

غوتيريش: الكلمات لا تطعم أطفال غزة الجياع

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ما يحدث في غزة بأنه “أزمة أخلاقية تتحدى الضمير العالمي”، وليس مجرد أزمة إنسانية فقط، مشددا على أن الكلمات لا تطعم الأطفال الجياع.

Published On 26/7/2025
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (الأوروبية)

إسرائيل تتلف عشرات آلاف الأطنان من مساعدات غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال أتلف عشرات الآلاف من مواد الإغاثة تشمل كميات كبيرة من الغذاء كانت مخصصة لسكان غزة، وسط حالة غير مسبوقة من المجاعة في القطاع المحاصر.

Published On 25/7/2025
هجمات "المدنيين الاسرائيليين" على شاحنات المساعدات القادمة من الاردن وإتلافها مازالت مستمرة ، غزة تقترب من جديد من كارثة كبيرة بسبب نقص المساعدات والمواد الغذائية . معبر رفح وكرم ابو سالم لا يعمل بسبب النشاط العسكري الارهابي الاسرائيلي في رفح . ومعبر إيريز في الشمال لا يعمل بسبب هجمات "المدنيين الاسرائيليين " .
إعلان