إغاثة ومساعدات إنسانية

قال توم فليتشر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ اليوم الاثنين إن واحدا من كل 3 أشخاص في غزة لم يأكل منذ أيام، داعيا لإيصال المساعدات بشكل سريع ووقف إطلاق النار.