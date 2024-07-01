يُحاول الشركاء الغربيون لجمهورية أفريقيا الوسطى، وعلى رأسهم فرنسا والولايات المتحدة، إعادة العلاقات مع بانغي، بهدف تهميش “مجموعة فاغنر” الروسية التي أصبح اسمها حاليا “الفيلق الأفريقي”.
أكد وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي، اليوم، رفض بلاده توطين المهاجرين على أراضيها، وقال إن ما بين 70 إلى 80% من الأجانب الموجودين على الأراضي الليبية “غير نظاميين”.
حصل الرئيس الكاميروني بول بيا على موافقة المشرعين أمس على تأجيل الانتخابات البرلمانية والمحلية حتى عام 2026، وهي خطوة تخشى أحزاب المعارضة تأثيرها على منافستهم في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
بالتزامن مع اكتمال مغادرة القوات الأميركية للقاعدة 101 في النيجر، انعقدت في العاصمة نيامي القمة الأولى لتحالف دول الساحل الذي يضم مالي وبوركينا فاسو والنيجر لبحث مصير التحالف وأهدافه.