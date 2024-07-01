أكد وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي، اليوم، رفض بلاده توطين المهاجرين على أراضيها، وقال إن ما بين 70 إلى 80% من الأجانب الموجودين على الأراضي الليبية “غير نظاميين”.