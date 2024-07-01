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5 أسباب تشرح دوافع زيارة آبي أحمد للسودان

يحتل ملف الصراع السوداني مكانة متقدمة من حيث الأهمية للجانب الإثيوبي لتشابك المصالح في أبعادها الأمنية والسياسية، وبالمقابل تعد إثيوبيا مهمة من الناحية الجيوسياسية للسودان وبينهما ملفات خلافية.

Published On 9/7/2024
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الغرب أم روسيا.. ماذا يريد قادة حزام الانقلابات الأفريقي؟

يبدو أن علاقات الغرب مع دول الساحل قد وصلت لأدنى مستوياتها في مايو/أيار الماضي عندما أمرت النيجر أميركا بسحب قواتها بحلول سبتمبر/أيلول، وطردت بالفعل قوات فرنسية ورحبت بالروس، وفقما تقول إيكونوميست.

Published On 8/7/2024
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إيكواس: نواجه خطر التفكك

قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اليوم الأحد، إن منطقتهم تواجه خطر التفكك وتفاقم انعدام الأمن، بعد أن أعلنت بوركينا فاسو ومالي والنيجر تشكيل اتحاد كونفدرالي جديد.

Published On 7/7/2024