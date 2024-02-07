شاهد.. نيجيريا تهزم جنوب أفريقيا وتعبر إلى نهائي كأس أفريقيا

أكدت نيجيريا تفوقها على جنوب أفريقيا عندما تغلبت عليها 4-2 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1) وبلغت المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في ساحل العاج الأربعاء على ملعب السلام في بواكي في نصف النهائي.

وكانت نيجيريا في طريقها إلى حسم نتيجة المباراة في وقتها الأصلي عندما تقدمت بهدف لقائدها مدافع باوك أثينا اليوناني وليام تروست-إيكونغ في الدقيقة 67 من ركلة جزاء، لكن جنوب أفريقيا التي أطاحت بالمغرب من ثمن النهائي، أدركت التعادل في الدقيقة الأخيرة عبر لاعب وسط ماميلودي صنداونز ثيبوهو موكوينا (90 من ركلة جزاء).

واستمر التعادل في الوقتين الإضافيين، قبل أن تذيق نيجيريا غريمتها جنوب أفريقيا مرارة الخسارة بركلات الترجيح بحسمها في صالحها بفضل تألق حارس مرماها ستانلي نوابيلي الذي يلعب مع فريق تشيبا يونايتد الجنوب أفريقي، بتصديه لركلتين ترجيحيتين: الأولى لموكوينا والثالثة إيفيدنس ماكغوبا.

في المقابل، فشل حارس مرمى جنوب أفريقيا رونوين وليامس الذي تصدى لأربع ركلات ترجيحية في ربع النهائي أمام الرأس الأخضر في التصدي لأي ركلة جزاء، والركلة الوحيدة التي أهدرتها نيجيريا كانت الثالثة عندما لعبها مدافعها أولا أينا فوق العارضة.

سيناريو غريب في اللحظات الأخيرة من مواجهة نيجيريا وجنوب إفريقيا يسفر عن ركلة جزاء لصالح منتخب البافانا بافانا يدرك من خلالها التعادل#كأس_أمم_إفريقيا | #نيجيريا_جنوب_افريقيا#AFCON2023 pic.twitter.com/QAb4rqLrcG — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 7, 2024

وهي المرة الرابعة التي تتفوق فيها نيجيريا على جنوب أفريقيا في العرس القاري في أربع مواجهات بينهما حتى الآن.

وتلتقي "النسور الخضر" الساعية إلى اللقب الرابع في تاريخها في النهائي الأحد المقبل على ملعب الحسن واتارا في أبيدجان مع ساحل العاج المضيفة أو الكونغو الديموقراطية اللتين تلتقيان لاحقاً على ملعب النهائي.

وبلغت نيجيريا التي خاضت نصف النهائي الـ16 في تاريخ مشاركاتها، النهائي الثامن بعد أعوام 1980 عندما فازت باللقب الأول و1984 و1988 و1990 و1994 عندما توجت بلقبها الثاني و2000 و2013 عندما أحرزت اللقب الثالث.

في المقابل، فشلت جنوب أفريقيا التي خاضت نصف النهائي الثالث بعد 1996 و1998 و2000، في فك العقدة النيجيرية وبلوغ النهائي الثالث بعد 1996 عندما فازت باللقب الأول والأخير لها على حساب تونس و1998 عندما خسرت أمام مصر.

وتلعب جنوب أفريقيا مباراة تحديد المركز الثالث السبت على ملعب فيليكس أوفويت-بوانيي في العاصمة.

وهو الفوز الخامس توالياً لنيجيريا في النسخة الحالية وتحديداً منذ تعادلها مع غينيا الاستوائية في الجولة الأاولى.