هالر يكتب فصلا جديدا في معجزات الحياة وكرة القدم

كتب سيباستيان هالر فصلا جديدا في معجزات كرة القدم والحياة معا، بعدما قهر مرض السرطان، الذي كاد أن ينهي رحلته مع الساحرة المستديرة، لكنه هزمه مثلما هزم نيجيريا أمس الأحد في نهائي كأس أفريقيا لكرة القدم، وقاد منتخب ساحل العاج للتتويج باللقب القارّي للمرة الثالثة في تاريخه.

قبل نحو عام، خاض المهاجم العاجي معركة مع سرطان الخصية أبعدته عن الملاعب لما يزيد عن 9 أشهر، وأفسدت فرحته بالانتقال من أياكس أمستردام الهولندي إلى بوروسيا دورتموند الألماني في صيف 2022.

شُخّصت إصابة هالر بالسرطان في يوليو/تموز 2022، ومنذ تلك الفترة عاش اللاعب البالغ 29 عاما فترة صعبة جدا خضع فيها لعلاج كيميائي وأجرى عمليتين جراحيتين، وبعد جهد وإرادة كبيرين تغلب نهائيا على المرض في فبراير/شباط 2023، وعاد لممارسة كرة القدم على الرغم من بقائه نصف موسم دون التسجيل مع فريقه الألماني، باستثناء مسابقة الكأس أمام فريق هاو، ما جعله يعبّر عن ذلك قائلا "كان العام الماضي صعبا عليّ وعلى عائلتي".

❤️‍🩹 July 2022, Sébastien Haller was diagnosed with testicular cancer.

❤️ February 2023, Haller beats cancer and then he made a return to football.

🧡💚 February 2024, Haller scores the 𝐖𝐈𝐍𝐍𝐈𝐍𝐆 goal for Ivory Coast in the AFCON final.

Never give up. 👏🏻 pic.twitter.com/8eXgf9NHtn

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 11, 2024