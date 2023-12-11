غينيا بيساو في أمم أفريقيا 2023.. الخروج من مستنقع دور المجموعات

يأمل منتخب غينيا بيساو لكرة القدم في تجاوز عتبة دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، خلال مشاركته في بطولة أمم أفريقيا 2023.

وتقام النسخة الـ 34 المؤجلة من البطولة في ساحل العاج في الفترة بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط من العام المقبل.

ويخوض منتخب "الثعالب" النهائيات ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات نيجيريا وغينيا الاستوائية وساحل العاج البلد المستضيف للبطولة.

تاريخ منتخب غينيا بيساو

تأسس اتحاد غينيا بيساو لكرة القدم في 1974، وانضم إلى الاتحاد الأفريقي في 1986، وفي العام نفسه حصل على عضوية الاتحاد الدولي (فيفا). ويترأس اتحاد اللعبة مانويل لوبيز.

لعب الفريق، الذي كان يعرف باسم "غينيا البرتغالية"، أول مباراة دولية له في 2 يونيو/حزيران 1952 ضد منتخب غامبيا البريطانية (غامبيا حاليا)، وفاز عليه 3-1.

وشارك المنتخب لأول مرة في كأس أمم أفريقيا في 2017 في الغابون، ولم يتخط دور المجموعات، ولقي المصير نفسه في مشاركتيه التاليتين عامي 2019 و2021.

وتحتل غينيا بيساو حاليا المركز 103 في تصنيف الفيفا (نوفمبر/تشرين الثاني 2023)، بينما كان المركز 68 هو الأفضل في مسيرتها.

منتخب غينيا بيساو وكأس أفريقيا

ويستعد منتخب غينيا بيساو للمشاركة في كأس أمم أفريقيا للمرة الرابعة على التوالي، وهو لم يغب عن النهائيات في النسخ الثلاث الماضية (2017 و2019 و2021)، لكن مشاركته تنتهي دائما عند دور المجموعات.

سجل المنتخب هدفين فقط في 3 مشاركات، في حين تلقت شباكه 12 هدفا.

أبرز اللاعبين في تاريخ منتخب غينيا بيساو

مرّ على منتخب غينيا بيساو عدد من اللاعبين البارزين أمثال:

ممادو كاندي.

زيزينهو.

بريما ماني.

باكار بالدي.

ناندو كو الهداف التاريخي للمنتخب (9 أهداف).

أبرز لاعبي غينيا بيساو الحاليين

يعوّل منتخب غينيا بيساو على مجموعة من اللاعبين من بينهم:

بيكيتي دجاسي مهاجم نجران السعودي (7 أهداف في 40 مباراة دولية).

ممادي كامارا لاعب ريدينغ الإنجليزي.

ماما بالدي مهاجم أولمبيك ليون الفرنسي.

That touch to control the ball 😳 🇬🇼 Guinea-Bissau’s Mame Baldé stun Nigeria 💥#TotalEnergiesAFCONQ2023 pic.twitter.com/WDFkn7GQTu — CAF (@CAF_Online) April 11, 2023

مدرب منتخب غينيا بيساو

أشرف باسيرو كاندي وهو لاعب سابق في الدوري الغيني على تدريب منتخب بلاده في فترتين منفصلتين، الأولى كانت بين 2003-2010 والثانية بدأت في مارس /آذار 2016.

وقاد كاندي (56 عاما) "الثعالب" في 13 مباراة رسمية وودية، وفاز في 4 مباريات، وتعادل في 4 وخسر في 5. وسجّل المنتخب تحت إشرافه 11 هدفا، واستقبلت شباكه 18 هدفا.

Football Federation of Guinea-Bissau has extended Baciro Cande's contract with a further 4 years. Cande has been in charge as a coach of the Djurtus since 2016. The new deal will see Baciro Cande stay until 2024. pic.twitter.com/4Odkc4FolF — African Soccer Updates (@Africansoccerup) March 26, 2020

مباريات "الثعالب" في المجموعة الأولى بكأس أمم أفريقيا

السبت 13 يناير/كانون الثاني 2024: ساحل العاج X غينيا بيساو.

ساحل العاج X غينيا بيساو. الخميس 18 يناير/كانون الثاني: غينيا الاستوائية x غينيا بيساو.

غينيا الاستوائية x غينيا بيساو. الاثنين 22 يناير/كانون الثاني: نيجيريا x غينيا بيساو.

ويخوض منتخب "الثعالب" جميع مبارياته في دور المجموعات على ملعب الحسن واتارا في العاصمة أبيدجان.