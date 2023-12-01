كأس أفريقيا 2023

لا يختلف اثنان على أن قائد منتخب الجزائر رياض محرز من بين أفضل اللاعبين بأفريقيا، ولهذا يتقدم نجوم منتخبات المجموعة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا والتي تضم أيضا كلا من موريتانيا وبوركينا فاسو وأنغولا.
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قد لا يجد عشاق كرة القدم متسعا من الوقت للإجازة خلال 2024 بسبب ازدحامه بالبطولات الرياضية، بداية من بطولتي كأس أفريقيا وآسيا مرورا بكأس أمم أوروبا وكوبا أميركا وانتهاء بأولمبياد باريس 2024.
يأمل منتخب غينيا بيساو لكرة القدم في تجاوز عتبة دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه خلال مشاركته في بطولة أمم أفريقيا العام المقبل.
يتقدم السنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي والكاميروني أندريه فران أنغيسا نجم خط وسط نابولي الإيطالي قائمة نجوم منتخبات المجموعة الثالثة.