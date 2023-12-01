كأس أفريقيا 2023

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  • أبرز نجوم منتخبات المجموعة الرابعة في أمم أفريقيا 2023

    لا يختلف اثنان على أن قائد منتخب الجزائر رياض محرز من بين أفضل اللاعبين بأفريقيا، ولهذا يتقدم نجوم منتخبات المجموعة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا والتي تضم أيضا كلا من موريتانيا وبوركينا فاسو وأنغولا.

    Published On 11/12/2023

  • 2024.. عام كرة القدم

    قد لا يجد عشاق كرة القدم متسعا من الوقت للإجازة خلال 2024 بسبب ازدحامه بالبطولات الرياضية، بداية من بطولتي كأس أفريقيا وآسيا مرورا بكأس أمم أوروبا وكوبا أميركا وانتهاء بأولمبياد باريس 2024.

    Published On 11/12/2023
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منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2023.. تجاوز الخيبات واستعادة الهيبة

يتطلع المنتخب الجزائري إلى بلوغ أدوار متقدمة بكأس أمم أفريقيا 2023 المقررة بساحل العاج من 13 يناير/كانون الثاني إلى 11 فبراير/شباط في محاولة لتجاوز خيباته في النسخة الماضية وغيابه عن مونديال قطر.

Published On 3/12/2023
المنتخب الوطني الجزائري