كأس أفريقيا 2023

يأمل منتخب غينيا الاستوائية لكرة القدم، في مواصلة تحقيق المفاجآت في بطولة أمم أفريقيا، التي تستضيفها ساحل العاج في الفترة بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط من العام المقبل.