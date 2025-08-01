- list 1 of 10نشر منذ 1 دقائق
إسبانيا: احتلال غزة ليس طريقا للسلام
شهداء باستهداف الاحتلال خيمة نازحين في خان يونس
عملية نوعية للمقاومة جنوب غزة والقسام تكشف تفاصيلها
أعلنت كتائب القسام أنها تمكنت “صباح اليوم من الإغارة على موقع مستحدث للعدو جنوب شرق مدينة خان يونس بقوة قسامية قوامها فصيل مشاة”، في حين تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن عملية وصفتها بالاستثنائية.
