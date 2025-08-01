محتوى رئيسي

الحرب على غزة.. عملية للقسام بخان يونس وإسرائيل تقر خطة السيطرة على غزة

الجزيرة نت ترصد المشهد السياسي والإنساني في السودان

  • مراسلو الجزيرة نت

    إلى أين تتجه مسارات السلام في السودان؟

    بعد نحو 20 شهرا من آخر جولة مفاوضات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بجدة، تكثف الإدارة الأميركية جهودها لدفع الطرفين نحو وقف الحرب، في ظل موقف إفريقي ضعيف وغضب أوروبي مكتوم من التهميش.

    Published On 20/8/2025
    ارشيف Saudi Foreign Minister, Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah Al-Saud and representatives of the Sudanese army and rival paramilitary Rapid Support Forces along with other officials pose for a group photos after signing an agreement for a seven-day ceasefire in Jeddah, Saudi Arabia, May 20, 2023. Saudi Press Agency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
  • مراسلو الجزيرة نت

    السودان.. تحول دولي ومعارك ساخنة وحراك سياسي صامت

    بعد أكثر من عامين على اندلاع الحرب في السودان، يشهد المشهد تصعيدا عسكريا وسياسيا متسارعا. فبينما يستعد الجيش لعمليات واسعة بكردفان تمهيدا للتقدم نحو دارفور، تواصل قوات الدعم السريع تعزيز مواقعها.

    Published On 19/8/2025
    Sudanese army soldiers parade in the streets of eastern Sudan's city of Gedaref on August 14, 2025 to mark the 71st anniversary of the formation of the Sudanese army.
  • مراسلو الجزيرة نت

    الجزيرة نت تكشف أرقاما صادمة عن معاناة أطفال السودان

    تأثر الأطفال كغيرهم من السودانيين بالحرب الدائرة في بلادهم منذ أكثر من عامين، وكانت معاناتهم أصعب في ظل التجنيد القسري من الدعم السريع وتسجيل حوادث اغتصاب بينهم، فضلا عن سوء التغذية.

    Published On 19/8/2025
    Sudanese children stand next to tents in the Zamzam camp for internally displaced persons in Northern Darfur on April 12, 2016. (Photo by ASHRAF SHAZLY / AFP) / TO GO WITH AFP STORY BY ABDELMONEIM ABU IDRIS ALI
  • مراسلو الجزيرة نت

    التجويع سلاح الدعم السريع لإسقاط المدن المقاومة

    تضرب قوات الدعم السريع ومليشيات أخرى، حصارا مشددا على مدن سودانية في إقليمي دارفور وكردفان، لا سيما مدينة الفاشر، ويستخدم الدعم السريع التجويع سلاحا لإخضاع تلك المدن عسكريا، وهو أمر مستبعد وفق خبراء.

    Published On 19/8/2025
    نازحون يصطفون للحصول على حصصهم الغذائية في مخيم مؤقت بالقرب من بلدة طويلة بإقليم دارفور غربي السودان (غيتي)
  • مراسلو الجزيرة نت

    مأساة دارفور وكردفان.. أرقام المرض والموت تُقرأ ثم تُنسى

    يشهد إقليم دارفور وولاية كردفان كارثة إنسانية بعد 28 شهرا من الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث تحاصر المجاعة والمرض والقصف أكثر من نصف مليون مدني، بينهم 300 ألف في الفاشر تحت حصار خانق.

    Published On 19/8/2025
    حياة النازحين في منطقة جبل مره غرب السودان ـ المصدر تواصل اجتماعي

"طلاب أمام الناظر".. سخرية من مشهد زعماء أوروبا في مكتب ترامب

أثارت صورة اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدد من زعماء أوروبا في البيت الأبيض موجة سخرية وانتقادات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لأن المشهد غير مألوف في الأعراف الدبلوماسية.

