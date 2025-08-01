تأثر الأطفال كغيرهم من السودانيين بالحرب الدائرة في بلادهم منذ أكثر من عامين، وكانت معاناتهم أصعب في ظل التجنيد القسري من الدعم السريع وتسجيل حوادث اغتصاب بينهم، فضلا عن سوء التغذية.