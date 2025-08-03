قالت صحيفة هآرتس إن مجموعة من السكان في القدس الشرقية أبلغوا أن الجرافات ستهدم العمارة التي يؤويهم قريبا، مما يترك 140 شخصا مشردين بلا مأوى، بحجة أن المفتي العام السابق لفلسطين كان يقيم هناك.