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إذاعة الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن
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صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة
50 شهيدا في مجازر جديدة بحق المجوّعين والنازحين بغزة
استشهد ما لا يقل عن 50 فلسطينيا منذ فجر اليوم الأحد في مجازر جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المجوّعين والنازحين في قطاع غزة.
50 شهيدا في مجازر جديدة بحق المجوّعين والنازحين بغزة
استشهد ما لا يقل عن 50 فلسطينيا منذ فجر اليوم الأحد في مجازر جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المجوّعين والنازحين في قطاع غزة.