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الحرب على غزة.. استمرار استهداف المجوّعين وتحذير من “واقع جديد” في الأقصى

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برج حمود في بيروت.. زيارة إلى "أرمينيا الصغيرة"

يبدو حي برج حمود في بيروت للوهلة الأولى كأنه خارطة متشابكة من أزقة ضيقة ومحلات بسيطة وأرصفة لا تهدأ، لكنه في الحقيقة قطعة صغيرة من أرمينيا نُسجت فوق تراب لبنان، بكل ما تحمله من ذاكرة ولغة وحرفة.

ترجمات

كم يتقاضى موظفو "آبل" سنويا؟

أظهرت التقارير الحديثة معدل الأجور التي يتقاضاها موظفو “آبل” من مختلف الفئات والأقسام بشكل سنوي، وذلك وسط موجة سرقة مواهب الذكاء الاصطناعي وارتفاع أجورهم لدى الشركات المنافسة.

رياضة

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