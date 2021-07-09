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يورو 2020

تعرف على الحكم المليونير الذي سيدير نهائي يورو 2020

كويبرز سيشرف على رابع مباراة له في يورو 2020 (رويترز)
كويبرز سيشرف على رابع مباراة له في يورو 2020 (رويترز)
9/7/2021-|آخر تحديث: 9/7/202106:33 PM (مكة المكرمة)

سيجمع نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) إنجلترا وإيطاليا بعد غد الأحد، وسيقوده حكم هولندي مليونير يمتلك سلسلة متاجر وصالونا لتصفيف الشعر.

وقالت صحيفة "ذي صن" (The Sun) البريطانية في تقرير لها، إن الأمر يتعلق بالحكم الهولندي بيورن كويبرز (Bjorn Kuipers) المعروف في مسقط رأسه بأنه رائد أعمال وقدرت ثروته عام 2016 بنحو 15.9 مليون دولار.

ولد كويبرز (48 عاما) بمنطقة أولدنزال على الحدود الهولندية الألمانية، حيث يمتلك ويدير، هو وزوجته مارليس، سلسلة متاجر تدعى "دجومبو" (Jumbo)، وهي سلسة متاجر تعمل في جميع أنحاء هولندا وبلجيكا، بالإضافة إلى صالون لتصفيف الشعر.

وذكرت الصحيفة أنه تم اختيار كويبرز الذي درس إدارة الأعمال باعتباره صاحب أفضل متجر "دجومبو" في هولندا عام 2016، ورغم نجاحه هذا، فإن إغراء الصافرة والمستطيل الأخضر كانا دائما يناديانه.

وتمتلك عائلته كويبرز إرثا غنيا في مجال التحكيم، حيث تولى جده، أندرياس فان لويفن، مسؤولية تحكيم نهائي كأس الكؤوس الأوروبية عام 1968 التي فاز بها توتنهام على أتلتيكو مدريد.

وفي بدايته الاحترافية عام 2002، ارتقى كويبرز إلى الدوري الهولندي الأول بعد 3 سنوات فقط، وتولى الموسم الماضي مسؤولية تحكيم 20 مباراة حاسمة في الدوري.

وقد ضمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لقائمته الدولية عام 2006، في حين اعتاد الحضور خلال المنافسات الكبرى حيث قاد نهائي الدوري الأوروبي مرتين: إحداهما عام 2013، ثم بعدها بخمس سنوات عام 2018 حين فاز تشلسي على حساب بنفيكا.

كما حكّم أيضا نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2014 بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

وقد أشرف كويبرز على المباراة التي شهدت هزيمة منتخب إنجلترا تحت 21 عاما بنتيجة 4-0 على يد ألمانيا في نهائي بطولة أوروبا لهذه الفئة العمرية سنة 2009، وهي المباراة التي شارك فيها مانويل نوير وماتس هوملز، لكن لم يشارك فيها أي من اللاعبين الحاليين بـ"منتخب الأسود الثلاثة".

وقد ابتسم الحظ للمدرب غاريث ساوثغيت حين حكم كويبرز ربع نهائي كأس العالم 2018، حيث فازت إنجلترا آنذاك على السويد، كما تمكن منتخب تحت 20 عامًا من الانتصار في نهائي 2017 على فنزويلا تحت إشرافه.

في المقابل، غابت إيطاليا عن مونديال روسيا بعد أن خرجت من التصفيات، وتضمن مسارها خسارة بنتيجة 3-0 أمام إسبانيا في المباراة التي أدارها الحكم الهولندي.

كما تغلبت فرنسا على منتخب "الأزوري" تحت إشراف كويبرز، لكنه قاد أيضا مباراة حققت إيطاليا فيها الفوز على حساب إنجلترا في دور المجموعات لكأس العالم 2014.

وخلال النسخة الحالية من اليورو، شهد الحكم الهولندي خسارة الدنمارك أمام بلجيكا ثم فوزها فيما بعد على جمهورية التشيك بالإضافة إلى فوز إسبانيا 5-0 على سلوفاكيا.

وبالإضافة إلى كويبرز، سيكون حكما الراية في نهائي يورو2020 الهولنديين ساندر فان روكيل وإروين زينسترا، وسيكون الإسباني كارلوس، ديل سيرو غراندي، حكما رابعا والألماني باستيان دانكيرت حكم تقنية الفيديو (الفار).

المصدر : صن

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