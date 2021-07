سيجمع نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) إنجلترا وإيطاليا بعد غد الأحد، وسيقوده حكم هولندي مليونير يمتلك سلسلة متاجر وصالونا لتصفيف الشعر.

وقالت صحيفة "ذي صن" (The Sun) البريطانية في تقرير لها، إن الأمر يتعلق بالحكم الهولندي بيورن كويبرز (Bjorn Kuipers) المعروف في مسقط رأسه بأنه رائد أعمال وقدرت ثروته عام 2016 بنحو 15.9 مليون دولار.

ولد كويبرز (48 عاما) بمنطقة أولدنزال على الحدود الهولندية الألمانية، حيث يمتلك ويدير، هو وزوجته مارليس، سلسلة متاجر تدعى "دجومبو" (Jumbo)، وهي سلسة متاجر تعمل في جميع أنحاء هولندا وبلجيكا، بالإضافة إلى صالون لتصفيف الشعر.

وذكرت الصحيفة أنه تم اختيار كويبرز الذي درس إدارة الأعمال باعتباره صاحب أفضل متجر "دجومبو" في هولندا عام 2016، ورغم نجاحه هذا، فإن إغراء الصافرة والمستطيل الأخضر كانا دائما يناديانه.

وتمتلك عائلته كويبرز إرثا غنيا في مجال التحكيم، حيث تولى جده، أندرياس فان لويفن، مسؤولية تحكيم نهائي كأس الكؤوس الأوروبية عام 1968 التي فاز بها توتنهام على أتلتيكو مدريد.

وفي بدايته الاحترافية عام 2002، ارتقى كويبرز إلى الدوري الهولندي الأول بعد 3 سنوات فقط، وتولى الموسم الماضي مسؤولية تحكيم 20 مباراة حاسمة في الدوري.

Chiesa, Morata or Damsgaard? 🤷‍♂️

2️⃣ fine finishes & a thumping free-kick, but which semi-final goal is your favourite?@GazpromFootball | #EUROGOTR | #EURO2020

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 8, 2021