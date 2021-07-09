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يورو 2020

ارتفاع جنوني لتذاكر نهائي يورو 2020 بين إيطاليا وإنجلترا

مشجعون يتوجهون لملعب ويمبلي قبل مواجهة نصف النهائي بين إنجلترا والدانمارك (الأناضول)
مشجعون يتوجهون لملعب ويمبلي قبل مواجهة نصف النهائي بين إنجلترا والدانمارك (الأناضول)
9/7/2021

اشتكى مشجعون من ارتفاع أسعار تذاكر المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا (يورو 2020) بين إنجلترا وإيطاليا، بعد غد الأحد، حيث وصل سعر بعضها إلى 60 ألف يورو.

وذكرت صحيفة ماركا (Marca) الإسبانية أن التذاكر عُرضت بأسعار خيالية على مواقع إعادة البيع عبر الإنترنت.

وأوضحت أن أرخص التذاكر المتاحة تبدأ من نحو حوالي 3800 يورو، ووصلت في بعض المواقع إلى 20 ألف يورو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير قبل يومين من المباراة النهائية، خاصة بعد وصول إنجلترا إلى النهائي، لافتة إلى أنه تم تسعير التذاكر في الأصل بـ95 يوروا، كما هو موضح على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

من جانبها أكدت صحيفة ديلي ميل (Daily Mail) البريطانية، أن هناك تذكرة بيعت مقابل 54 ألف جنيه إسترليني (نحو 62 ألف يورو).

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حذّر من أن المشجعين الذين استخدموا هذه المواقع لشراء مقاعد قد يُرفض دخولهم إلى الملعب، في حين قال مراقبون إن العديد من المواقع التي تبيع بهذه الطريقة مزيفة.

ومن المتوقع حضور أكثر من 60 ألف مشجع النهائي الذي سيقام على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

المصدر : وكالة سند

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