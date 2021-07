خطف رحيم ستيرلينغ الأضواء خلال مباريات المنتخب الإنجليزي في بطولة أمم أوروبا 2020، وآخرها مباراة الدانمارك في نصف النهائي عندما حصل على ضربة جزاء في الشوط الإضافي الأول، أحرز منها هاري كين هدف الفوز والتأهل للنهائي. لكن كثيرين يعتقدون أن نجم مانشستر سيتي لا يحظى بالتقدير الكافي في الصحافة الإنجليزية ولدى فئة كبيرة من الجماهير.

وذكر تقرير لصحيفة "إندبندنت" (Independent) البريطانية، أن الجمهور البريطاني يحبّ أن يُطلق على نجمه الشاب البالغ 26 عاما اسم "فتى برنت"، وهي العبارة التي استخدمها ستيرلينغ بنفسه في إحدى التغريدات، لكن الجامايكيين يحبون أن يُطلقوا عليه اسم "فتى مافيرلي".

وُلد ستيرلينغ في العاصمة الجامايكية كينغستون، وتحديدا في حي مافيرلي، وهي منطقة فقيرة تكثر فيها أعمال العنف، وهاجر إلى إنجلترا في سن الخامسة مع والدته نادين كلارك، واستقر في نيسدن شمال غرب لندن، حيث بدأ مشواره مع كرة القدم.

قُتل والده فيليب سلاتر في حي ووترهاوس بالعاصمة كينغستون عام 1996 بعد تورّطه في حرب عصابات، وكان ستيرلينغ يبلغ من العمر عامين فقط.

يقول الشاب الجامايكي دالتون والترز (28 عاما) الذي كان يعيش في المنطقة نفسها التي نشأ فيها ستيرلينغ، لصحيفة الإندبندنت "رغم أن ستيرلينغ يلعب في إنجلترا، فهو يمثل مجتمعنا، ويمثّل كل الجامايكيين، بغض النظر عن مكان وجودهم في العالم. ما أحبه فيه هو أنه لم ينس أبدا بلده الأصلي جامايكا. نحن فخورون به، وهو لاعبنا المفضل". ويضيف مازحا "يجب على إنجلترا أن تتذكر ذلك أيضا".

ويؤكد ناثانيال بيت، الممثل المنتخب لمجلس الشتات الجامايكي العالمي في جنوب المملكة المتحدة، أن ستيرلينغ "جعل كل البلاد فخورة به. ينحدر رحيم من جزيرة صغيرة في جامايكا، وهو يمثّل كل المواهب في أمتنا ويُلهم الشباب والكبار على حد سواء. رحيم نموذج يحتذى به بالنسبة للاعبي كرة القدم الشباب السود في المملكة المتحدة، ورغم السلبيات العرقية المرتبطة باللاعبين السود والآسيويين في كرة القدم، فهو يثبت أن اللعب الجميل يمكن أن يقاوم كل تلك التصورات".

ويشير التقرير إلى أن ستيرلينغ مرتبط بجذوره بشكل واضح، فبالإضافة إلى شراء منزل في جامايكا عام 2018، فإنه حريص على دعم العديد من المبادرات المحلية وتطوير المرافق الرياضية. وخلال العام الماضي، أهدى ستيرلينغ لكل طالب من طلاب مدرسته السابقة، مدرسة مافيرلي الابتدائية والإعدادية، زوجا من الأحذية الرياضية.

