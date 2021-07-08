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يورو 2020

تعرّف على أحدث الأجهزة والملابس التي يستخدمها نجوم يورو 2020

يستعرض هذا التقرير أبرز التقنيات الجديدة التي ظهرت في يورو 2020، بدءا من ساعة غاريث ساوثغيت، مرورا بنظارات حراس منتخب سويسرا، وصولا إلى قفازات دوناروما

قفاز دوناروما مصمم لمساعدة الحارس على مسك الكرة بشكل أفضل (رويترز)
قفاز دوناروما مصمم لمساعدة الحارس على مسك الكرة بشكل أفضل (رويترز)
8/7/2021

فرضت التكنولوجيا نفسها بقوة في بطولة أمم أوروبا 2020، ولجأ بعض المدربين واللاعبين إلى أجهزة وملابس متطورة بحثا عن التميز وتحقيق الأفضل لمنتخباتهم.

واستعرض تقرير نشرته صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية، أبرز التقنيات الجديدة التي ظهرت في يورو 2020، بدءا من ساعة غاريث ساوثغيت، مرورا بنظارات حراس منتخب سويسرا، وصولا إلى قفازات دوناروما.

ساعة ساوثغيت

أثناء وجوده على دكة منتخب الأسود الثلاثة، شوهد المدرب الإنجليزي غاريث ساوثغيت وهو يرتدي ساعة ذكية من إنتاج شركة "هوبلو" بقيمة 4800 جنيه إسترليني (نحو 6600 دولار).

هذه الساعة محدودة الإصدار، وتزوّد صاحبها بمعلومات عن أي مباراة، بما في ذلك البطاقات الصفراء والحمراء، وتغييرات اللاعبين والأهداف وغيرها من الإحصائيات.

توفر الساعة خيارات كثيرة وتساعد المدرب في اختيار اللاعب المناسب للدخول كبديل، ومعرفة معلومات مهمة عن الخصوم.

قفازات دوناروما

تبلغ قيمة زوج قفازات حارس مرمى المنتخب الإيطالي، جانلويجي دوناروما، 100 جنيه إسترليني (نحو 137 دولارا).

يحتوي القفازان على 288 نتوءا مصمما لمساعدة الحارس على مسك الكرة بشكل أفضل. ويرتدي حارس منتخب إسبانيا ونادي مانشستر يونايتد دافيد دي خيا، وحارس منتخب إنجلترا الشاب آرون رامسدالي، النوع نفسه من القفازات.

النظارات الشمسية السويسرية

استعدادا لمباراة ثمن النهائي أمام فرنسا، شوهد حراس المنتخب السويسري وهم يرتدون نظارات شمسية من نوع خاص أثناء التدريبات. والسر في ارتداء هذه النظارات التي تعمل بالبطارية، هو أنها تخلق تأثيرا بطيئا لحركة الكرة وتساعد حراس المرمى على تحسين توقعاتهم بشأن مسار التسديدات. يُذكر أن هذه النظارات طوّرتها شركة "فيجن آب" اليابانية وتبلغ تكلفتها ما يزيد على 350 جنيها إسترلينيا (نحو 480 دولارا).

الحارس السويسري يان سومر استخدم نظارة خاصة خلال التدريبات (رويترز)

صدرية لقياس الأداء

بعد أن سجل هدف الفوز أمام السويد، لم يكتف الأوكراني أرتيم دوفبيك بإظهار عضلات بطنه المنحوتة بعد نزع قميصه، بل ظهر وهو يرتدي صدرية طوّرتها شركة "ستيت سبورتس"، وتقدم خدمات مراقبة وتحليل للأندية المحترفة والمنتخبات.

تحظى هذه الصدرية بشعبية في عالم الرياضة، حيث تسمح للمدربين والمحللين بتتبع الأداء أثناء التدريبات والمباريات. بعبارة أخرى، تقيس هذه السترات المسافة المقطوعة والسرعة والتسارع والتباطؤ ومعدل ضربات القلب وتزود المدربين بمعلومات قيمة عن كل لاعب. وتُرسل البيانات التي يتم جمعها إلى هاتف أو جهاز لوحي أو ساعة ذكية لمزيد تحليلها ودراستها والاستفادة منها.

جوارب تروسوكس

يساعد تصميم هذه الجوارب المخصصة للرياضيين على تقليل حركة القدم في الحذاء عند الركض أو تسديد الكرة. كما أن القبضة الخاصة أسفل الجورب، تساعد مرتديها على تجنب أي انزلاق. وشوهد عدد من نجوم المنتخب الإيطالي يرتدون هذه الجوارب، ومنهم المهاجم تشيرو إيموبيلي.

المصدر : صن

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