يستعرض هذا التقرير أبرز التقنيات الجديدة التي ظهرت في يورو 2020، بدءا من ساعة غاريث ساوثغيت، مرورا بنظارات حراس منتخب سويسرا، وصولا إلى قفازات دوناروما

فرضت التكنولوجيا نفسها بقوة في بطولة أمم أوروبا 2020، ولجأ بعض المدربين واللاعبين إلى أجهزة وملابس متطورة بحثا عن التميز وتحقيق الأفضل لمنتخباتهم.

واستعرض تقرير نشرته صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية، أبرز التقنيات الجديدة التي ظهرت في يورو 2020، بدءا من ساعة غاريث ساوثغيت، مرورا بنظارات حراس منتخب سويسرا، وصولا إلى قفازات دوناروما.

ساعة ساوثغيت

أثناء وجوده على دكة منتخب الأسود الثلاثة، شوهد المدرب الإنجليزي غاريث ساوثغيت وهو يرتدي ساعة ذكية من إنتاج شركة "هوبلو" بقيمة 4800 جنيه إسترليني (نحو 6600 دولار).

هذه الساعة محدودة الإصدار، وتزوّد صاحبها بمعلومات عن أي مباراة، بما في ذلك البطاقات الصفراء والحمراء، وتغييرات اللاعبين والأهداف وغيرها من الإحصائيات.

📹 شاهد اللحظات الأخيرة من مباراة إنكلترا والدنمارك التأهل للنهائي هو الأول في تاريخ مشاركات إنكلترا في بطولات أمم أوروبا 👏👏👏 💬 ما هو توقعك للقمة المرتقبة بين إيطاليا X إنكلترا ؟؟ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇮🇹#يورو2020 | #انجلترا_الدنمارك pic.twitter.com/MZ70XC5iTs — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 7, 2021

توفر الساعة خيارات كثيرة وتساعد المدرب في اختيار اللاعب المناسب للدخول كبديل، ومعرفة معلومات مهمة عن الخصوم.

قفازات دوناروما

تبلغ قيمة زوج قفازات حارس مرمى المنتخب الإيطالي، جانلويجي دوناروما، 100 جنيه إسترليني (نحو 137 دولارا).

يحتوي القفازان على 288 نتوءا مصمما لمساعدة الحارس على مسك الكرة بشكل أفضل. ويرتدي حارس منتخب إسبانيا ونادي مانشستر يونايتد دافيد دي خيا، وحارس منتخب إنجلترا الشاب آرون رامسدالي، النوع نفسه من القفازات.

النظارات الشمسية السويسرية

استعدادا لمباراة ثمن النهائي أمام فرنسا، شوهد حراس المنتخب السويسري وهم يرتدون نظارات شمسية من نوع خاص أثناء التدريبات. والسر في ارتداء هذه النظارات التي تعمل بالبطارية، هو أنها تخلق تأثيرا بطيئا لحركة الكرة وتساعد حراس المرمى على تحسين توقعاتهم بشأن مسار التسديدات. يُذكر أن هذه النظارات طوّرتها شركة "فيجن آب" اليابانية وتبلغ تكلفتها ما يزيد على 350 جنيها إسترلينيا (نحو 480 دولارا).

الحارس السويسري يان سومر استخدم نظارة خاصة خلال التدريبات (رويترز)

صدرية لقياس الأداء

بعد أن سجل هدف الفوز أمام السويد، لم يكتف الأوكراني أرتيم دوفبيك بإظهار عضلات بطنه المنحوتة بعد نزع قميصه، بل ظهر وهو يرتدي صدرية طوّرتها شركة "ستيت سبورتس"، وتقدم خدمات مراقبة وتحليل للأندية المحترفة والمنتخبات.

تحظى هذه الصدرية بشعبية في عالم الرياضة، حيث تسمح للمدربين والمحللين بتتبع الأداء أثناء التدريبات والمباريات. بعبارة أخرى، تقيس هذه السترات المسافة المقطوعة والسرعة والتسارع والتباطؤ ومعدل ضربات القلب وتزود المدربين بمعلومات قيمة عن كل لاعب. وتُرسل البيانات التي يتم جمعها إلى هاتف أو جهاز لوحي أو ساعة ذكية لمزيد تحليلها ودراستها والاستفادة منها.

✅ First goal for Ukraine

✅ Super substitute

✅ National hero 🇺🇦 Artem Dovbyk 💪@uafukraine | #EURO2020 pic.twitter.com/l70XHPSRUR — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 29, 2021

جوارب تروسوكس

يساعد تصميم هذه الجوارب المخصصة للرياضيين على تقليل حركة القدم في الحذاء عند الركض أو تسديد الكرة. كما أن القبضة الخاصة أسفل الجورب، تساعد مرتديها على تجنب أي انزلاق. وشوهد عدد من نجوم المنتخب الإيطالي يرتدون هذه الجوارب، ومنهم المهاجم تشيرو إيموبيلي.