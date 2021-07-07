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يورو 2020

تفاصيل ما جرى بين كيليني وألبا قبل ركلات الترجيح بين إيطاليا وإسبانيا

7/7/2021

خطف قائد المنتخب الإيطالي جورجيو كيليني الأنظار في اللحظات التي سبقت ركلات الترجيح في مباراة إيطاليا وإسبانيا بنصف نهائي بطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

وانتهت المباراة -التي جرت أمس الثلاثاء بملعب ويمبلي في لندن- بالتعادل 1-1، واحتكم المنتخبان لركلات الترجيح لتحديد الفائز.

وقبل الانطلاق في تسديد الركلات ظهر كيليني وهو يمازح قائد المنتخب الإسباني جوردي ألبا أمام أنظار الحكم الألماني فيليكس بريتش.

ووفقا لقانون كرة القدم، يجري الحكم القرعة مرتين قبل ركلات الترجيح، الأولى لاختيار المرمى الذي ستنفذ فيه الركلات، والثانية لاختيار الفريق الذي يسدد الركلة الأولى.

ولم يختر كيليني أو ألبا وجها من القطعة النقدية التي أجرى بها الحكم القرعة، وهو ما دفع الحكم لاختيار مرمى لكل وجه من وجهي العملة.

وكان ألبا يعتقد أنه هو من قام بالاختيار وطلب بالحصول على حق اختيار المرمى، ولكن كيليني رد عليه ممازحا "أنت كاذب"، وبين له أن الحكم قام بالاختيار.

وابتسم الحظ في القرعة الثانية لكيليني الذي اختار من ينفذ الركلة الأولى.

وعلق بعض المتابعين على لقطة كيليني وألبا بأنها محاولة من قائد المنتخب الإيطالي للتأثير على تركيز نظيره الإسباني قبل ركلات الترجيح التي أتت لصالح إيطاليا.

وستواجه إيطاليا في المباراة النهائية الفائز من مواجهة إنجلترا والدنمارك.

المصدر : مواقع إلكترونية

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