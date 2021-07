إخفاق منتخب كرة القدم الإنجليزي في ركلات الترجيح هي واحدة من أقوى الصور النمطية في كرة القدم العالمية، وهي صورة تعود إلى الأذهان كلما لعبت إنجلترا في أدوار خروج المغلوب بإحدى البطولات الكبرى، وتحديدا كأس العالم وبطولة أمم أوروبا.

في تقرير نشره موقع "ذا كونفرسيشن" (The Conversation) الأسترالي، يقول الباحثان تيم ريس وجيسيكا سلفاتوري إنهما أعدّا دراسة علمية جديدة حول تأثير الصور النمطية في عالم الرياضة، وسلطا الضوء على الفكرة الشائعة بأن إنجلترا سيّئة في ضربات الترجيح، وتخسر دائما كلما وصلت هذه المرحلة.

وخلص الباحثان إلى أن تأثير الصورة النمطية عامل مهم ومؤثر بشكل كبير على الرياضيين، في كرة القدم وغيرها من الرياضات.

كانت الجماهير الإنجليزية تخشى من أن يتكرر سيناريو الفشل في ركلات الترجيح قبل المواجهة التي جمعت منتخبهم مع ألمانيا في ثمن نهائي النسخة الحالية من بطولة أمم أوروبا (يورو 2020)، خاصة أن ذكريات الإنجليز في المواجهات مع المانشافت ليست سعيدة.

وما عزز تلك المخاوف هو أن المنتخب الإنجليزي من أكثر المنتخبات خروجا من البطولات الكبرى عبر ضربات الترجيح، على عكس منتخب المانشافت المعروف بأنه يملك حصيلة رائعة في هذا المجال.

وقد خسرت إنجلترا أمام ألمانيا بركلات الترجيح في نصف نهائي يورو 1996، بعد 6 سنوات من خسارتها أمام المنافس ذاته في كأس العالم 1990، وبركلات الترجيح أيضا. ولم تتمكّن إنجلترا أبدا من الفوز على ألمانيا في المرات التي حُسمت فيها مواجهات خروج المغلوب بركلات الجزاء.

وأدى التفاوت الصارخ في حظوظ المنتخبين على أساس المواجهات السابقة إلى تقوية الصورة النمطية التي تفيد بأن إنجلترا سيئة في ركلات الترجيح، وأن مواجهة ألمانيا في هذه المرحلة محفوفة بالمخاطر، وقد ساعد النقاد والصحفيون وحتى الأكاديميون في ترسيخ هذه الصورة النمطية.

