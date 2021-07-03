واصل المنتخب الإيطالي لكرة القدم مشواره الرائع في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020)، بفوزه الثمين 2-1 على المنتخب البلجيكي في ربع نهائي البطولة.

وحجز المنتخب الإيطالي (الآزوري) مقعده بجدارة في المربع الذهبي للبطولة بعدما أطاح بالمنتخب البلجيكي المصنف الأول عالميا، وسيواجه المنتخب الإسباني الذي أطاح بنظيره السويسري بركلات الترجيح.

افتتحت إيطاليا التسجيل في الدقيقة 31 بتسديدة باريلا من داخل المنطقة، وضاعف إنسيني الغلة في الدقيقة 44 بتسديدة بعيدة المدى خدعت الحارس تيبو كورتوا.

من نابولي 🇮🇹 إلى ميونيخ 🇩🇪 يسجل لورينزو إينسيني الهدف الثاني لإيطالي في شباك بلجيكا 🇧🇪#يورو2020 #ايطاليا_بلجيكا pic.twitter.com/BUQix9AHh3 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 2, 2021

وقلص روميلو لوكاكو الفارق لصالح بلجيكا من ركلة جزاء قبل الاستراحة، بعد أن عرقل جيوفاني دي لورينتسو منافسه جيريمي دوكو.

ليوناردو سبيناتسولا 🧱 يحمي مرمى🥅 دوناروما من هدف مؤكد بأقدام لوكاكو #يورو2020 #بلجيكا_إيطاليا pic.twitter.com/0ZEWO8Dldy — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 2, 2021

ولم تتغير النتيجة خلال الشوط الثاني بالرغم من المحاولات المتبادلة وخاصة من الجانب البلجيكي، لتنتهي المواجهة لصالح إيطاليا التي تبحث عن التتويج باللقب الأوروبي للمرة الثانية في تاريخها.