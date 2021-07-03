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يورو 2020

إيطاليا تضرب موعدا مع إسبانيا في نصف نهائي يورو 2020

إيطاليا تواصل مشوارها المبهر في يورو 2020 (غيتي)
إيطاليا تواصل مشوارها المبهر في يورو 2020 (غيتي)
2/7/2021-|آخر تحديث: 3/7/202112:20 AM (مكة المكرمة)

واصل المنتخب الإيطالي لكرة القدم مشواره الرائع في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020)، بفوزه الثمين 2-1 على المنتخب البلجيكي في ربع نهائي البطولة.

وحجز المنتخب الإيطالي (الآزوري) مقعده بجدارة في المربع الذهبي للبطولة بعدما أطاح بالمنتخب البلجيكي المصنف الأول عالميا، وسيواجه المنتخب الإسباني الذي أطاح بنظيره السويسري بركلات الترجيح.

افتتحت إيطاليا التسجيل في الدقيقة 31 بتسديدة باريلا من داخل المنطقة، وضاعف إنسيني الغلة في الدقيقة 44 بتسديدة بعيدة المدى خدعت الحارس تيبو كورتوا.

وقلص روميلو لوكاكو الفارق لصالح بلجيكا من ركلة جزاء قبل الاستراحة، بعد أن عرقل جيوفاني دي لورينتسو منافسه جيريمي دوكو.

ولم تتغير النتيجة خلال الشوط الثاني بالرغم من المحاولات المتبادلة وخاصة من الجانب البلجيكي، لتنتهي المواجهة لصالح إيطاليا التي تبحث عن التتويج باللقب الأوروبي للمرة الثانية في تاريخها.

المصدر : وكالات

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