سجل الهداف هاري كين ثنائية وقاد منتخب إنجلترا لاكتساح نظيره الأوكراني برباعية نظيفة، في ختام مباريات ربع نهائي بطولة أمم أوروبا (يورو 2020)، ليصعد إلى مواجهة الدانمارك في نصف نهائي المسابقة.

وكشر المنتخب الإنجليزي عن أنيابه وأثبت قدراته على المنافسة على لقب المسابقة لأول مرة في تاريخه.

وتقدم الإنجليز بهدف سجله هاري كين في الدقيقة الرابعة، وأضاف هاري ماغوير الهدف الثاني في الدقيقة 46، قبل أن يسجل كين الهدف الثاني له والثالث للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 50، ثم أضاف جوردان هيندرسون الهدف الرابع في الدقيقة 63.

المنتخب الإنكليزي يكشّر عن أنيابه 🦁🦁🦁 مبكّراً بافتتاح التسجيل أمام أوكرانيا 🇺🇦 بهدف من توقيع ✒️هاري كاين#يورو2020 #أوكرانيا_إنكلترا pic.twitter.com/aDdgTqGZuh — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 3, 2021

وتأهل المنتخب الإنجليزي لهذا الدور بعدما احتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، ثم تغلب على المنتخب الألماني بهدفين نظيفين في ثمن النهائي.

هاري كاين ينهي التشويق 🤩ويوقّع ثالث أهداف إنكلترا في شباك 🥅 أوكرانيا 🇺🇦! #يورو2020 #أوكرانيا_إنكلترا pic.twitter.com/KOh3UE2Pyp — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 3, 2021

وسيعود المنتخب الإنجليزي للعب نصف النهائي على ملعب ويمبلي في لندن، حينما يواجه المنتخب الدانماركي الذي تغلب على نظيره التشيكي 2-1.

وتقدم المنتخب الدانماركي بهدف عن طريق توماس ديلاني في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف كاسبر دولبرغ الهدف الثاني في الدقيقة 42، ورد باتريك ستشيك بهدف للمنتخب التشيكي في الدقيقة 48.

هجمة منظمة 👌من المنتخب الدنماركي ينهيها ⚽️دولبرغ في شباك جمهورية التشيك بطريقة جميلة✅#يورو2020 #التشيك_الدنمارك pic.twitter.com/hpk57oL5kf — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 3, 2021

ورفع ستشيك رصيده إلى 5 أهداف، ليقتسم صدارة قائمة هدافي البطولة مع قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأثبتت الدانمارك جدارتها وثأرت لخسارتها 3-صفر أمام التشيك في يورو 2004، وبلغت نصف النهائي للمرة الرابعة، ليستمر حلم إحراز اللقب بعد التتويج المفاجئ في 1992.

▶️شاهد ملخص المباراة الدنمارك 🇩🇰 تتخّطى عقبة جمهورية التشيك 🇨🇿 وتبلغ نصف نهائي "يورو 2020"#يورو2020 #التشيك_الدنمارك — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 3, 2021

وحظيت الدانمارك بدعم المشجعين في أول 3 مباريات في كوبنهاغن، كما حصلت على مساندة كبيرة ونالت تعاطف الكثير من المحايدين، بعدما تعرض كريستيان إريكسن لأزمة قلبية في الجولة الافتتاحية أمام فنلندا.