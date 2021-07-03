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يورو 2020

إنجلترا تتألق برباعية وتتأهل لمواجهة الدانمارك في نصف نهائي يورو 2020

منتخب إنجلترا كشر عن أنيابه وأكد عزمه على المنافسة على لقب المسابقة (رويترز)
منتخب إنجلترا كشر عن أنيابه وأكد عزمه على المنافسة على لقب المسابقة (رويترز)
3/7/2021-|آخر تحديث: 4/7/202112:10 AM (مكة المكرمة)

سجل الهداف هاري كين ثنائية وقاد منتخب إنجلترا لاكتساح نظيره الأوكراني برباعية نظيفة، في ختام مباريات ربع نهائي بطولة أمم أوروبا (يورو 2020)، ليصعد إلى مواجهة الدانمارك في نصف نهائي المسابقة.

وكشر المنتخب الإنجليزي عن أنيابه وأثبت قدراته على المنافسة على لقب المسابقة لأول مرة في تاريخه.

وتقدم الإنجليز بهدف سجله هاري كين في الدقيقة الرابعة، وأضاف هاري ماغوير الهدف الثاني في الدقيقة 46، قبل أن يسجل كين الهدف الثاني له والثالث للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 50، ثم أضاف جوردان هيندرسون الهدف الرابع في الدقيقة 63.

 

وتأهل المنتخب الإنجليزي لهذا الدور بعدما احتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، ثم تغلب على المنتخب الألماني بهدفين نظيفين في ثمن النهائي.

وسيعود المنتخب الإنجليزي للعب نصف النهائي على ملعب ويمبلي في لندن، حينما يواجه المنتخب الدانماركي الذي تغلب على نظيره التشيكي 2-1.

وتقدم المنتخب الدانماركي بهدف عن طريق توماس ديلاني في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف كاسبر دولبرغ الهدف الثاني في الدقيقة 42، ورد باتريك ستشيك بهدف للمنتخب التشيكي في الدقيقة 48.

ورفع ستشيك رصيده إلى 5 أهداف، ليقتسم صدارة قائمة هدافي البطولة مع قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأثبتت الدانمارك جدارتها وثأرت لخسارتها 3-صفر أمام التشيك في يورو 2004، وبلغت نصف النهائي للمرة الرابعة، ليستمر حلم إحراز اللقب بعد التتويج المفاجئ في 1992.

وحظيت الدانمارك بدعم المشجعين في أول 3 مباريات في كوبنهاغن، كما حصلت على مساندة كبيرة ونالت تعاطف الكثير من المحايدين، بعدما تعرض كريستيان إريكسن لأزمة قلبية في الجولة الافتتاحية أمام فنلندا.

المصدر : وكالات
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