حسم منتخب إسبانيا أول بطاقات العبور إلى الدور نصف النهائي من بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) بعد فوزه بركلات الترجيح على سويسرا اليوم الجمعة.

وعلى ملعب غازبروم أرينا بمدينة سان بطرسبرغ الروسية، بدأ المنتخب الإسباني المباراة بقوة وفرض سيطرته مبكرا بنسبة استحواذ تجاوزت 70%.

وابتسم الحظ لمنتخب لاروخا بإحراز هدف في الدقيقة الثامنة عبر السويسري دينيس زكريا الذي أسكن الكرة في شباكه بالخطأ.

وحطمت النسخة الحالية من بطولة اليورو الرقم القياسي في عدد الأهداف العكسية المسجلة إذ بلغت 10 أهداف حتى الآن، علما بأن 9 أهداف عكسية سجلت خلال كل تاريخ البطولة منذ 1960.

وفي الشوط الثاني عادت سويسرا بقوة إلى المواجهة، وكثفت محاولاتها على المرمى الإسباني.

شاكيري يسجل هدف ⚽ التعادل لسويسرا 🇨🇭، هل نشاهد سناريو جديد للمباراة؟ 🤔 #يورو2020 #سويسرا_اسبانيا pic.twitter.com/yVeybOK4mQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 2, 2021

وأحرز شيردان شاكيري هدف التعادل لسويسرا في الدقيقة 68 بعد متابعة لخطأ من الدفاع الإسباني.

وتعقدت مهمة المنتخب السويسري بعد طرد ريمو فريلر في الدقيقة 77، ليكمل الفريق الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بـ10 لاعبين.

وتألق الحارس يان سومر بشكل لافت وتصدى لكل محاولات المنتخب الإسباني خلال الشوطين الإضافيين، ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي انتهت لصالح إسبانيا 3-1.