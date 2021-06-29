خرج منتخب فرنسا -بطل العالم- من ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) بعد خسارته بركلات الترجيح أمام سويسرا، بعد لقاء مثير انتهى بالتعادل 3-3.

وفي ملعب سان بطرسبورغ بروسيا، تقدم هاريس سيفيروفيتش بهدف لسويسرا في الدقيقة 15، واستمر التفوق حتى نهاية الشوط الأول.

سويسرا تفتتح التسجيل!!!!! هاريس سيفيروفيتش يرتقي لكرة عرضية داخل المنطقة الفرنسية ويودعها شباك الحارس هوغو لوريس! #يورو2020 | #فرنسا_سويسرا pic.twitter.com/pUVQBUrbq1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 28, 2021

ومع بداية الشوط الثاني، أهدر ريكاردو رودريغيز ركلة جزاء لسويسرا، ليمنح منتخب فرنسا دفعة معنوية كبيرة تجسدت في هدفين خلال دقيقتين من قبل كريم بنزيمة.

الحكم بعد العودة إلى الـVAR يحتسب ركلة جزاء لسويسرا ولوريس يتصدى ❌ ببراعة لها

المباراة تأخذ منحى مغاير و منتخب فرنسا يحرز هدف من ترويضة 😮 وتسديدة ولا أروع من بنزيمة#يورو2020 | #فرنسا_سويسرا pic.twitter.com/Z58GJfRrDZ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 28, 2021

وضاعف بول بوغبا من معاناة سويسرا بهدف ثالث مبهر من تسديدة متقنة من خارج منطقة العمليات.

قذيفة بعيدة المدى 🚀 من بول بوغبا تنفجر في مرمى سويسرا!هدف أكثر من رائع للنجم الفرنسي! هل سيكون أجمل أهداف البطولة ؟ #يورو2020 | #فرنسا_سويسرا pic.twitter.com/9BNGuKwOb6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 28, 2021

وبدا أن المباراة حسمت لأبطال العالم، غير أن منتخب سويسرا عاد من بعيد، وأدرك التعادل بعد هدفي سيفيروفيتش في الدقيقة 81 وماريو غافرانوفيتش في الدقيقة 90.

ولم تتغير النتيجة خلال الوقت الإضافي رغم المحاولات المتبادلة من الطرفين، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح، التي ابتسمت لسويسرا بنتيجة 5-4، بعد إضاعة كيليان مبابي الركلة الأخيرة لفرنسا.

وضربت سويسرا موعدا مع إسبانيا في ربع النهائي الجمعة المقبل بمدينة سان بيطرسبورغ.