البث الحي
يورو 2020

أبطال العالم خارج يورو 2020.. ركلات الجزاء تؤهل سويسرا على حساب فرنسا

منتخب سويسرا عاد من بعيد عقب تأخره في النتيجة1-3 (رويترز)
منتخب سويسرا عاد من بعيد عقب تأخره في النتيجة1-3 (رويترز)
28/6/2021-|آخر تحديث: 29/6/202101:11 AM (مكة المكرمة)

خرج منتخب فرنسا -بطل العالم- من ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) بعد خسارته بركلات الترجيح أمام سويسرا، بعد لقاء مثير انتهى بالتعادل 3-3.

وفي ملعب سان بطرسبورغ بروسيا، تقدم هاريس سيفيروفيتش بهدف لسويسرا في الدقيقة 15، واستمر التفوق حتى نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، أهدر ريكاردو رودريغيز ركلة جزاء لسويسرا، ليمنح منتخب فرنسا دفعة معنوية كبيرة تجسدت في هدفين خلال دقيقتين من قبل كريم بنزيمة.

وضاعف بول بوغبا من معاناة سويسرا بهدف ثالث مبهر من تسديدة متقنة من خارج منطقة العمليات.

وبدا أن المباراة حسمت لأبطال العالم، غير أن منتخب سويسرا عاد من بعيد، وأدرك التعادل بعد هدفي سيفيروفيتش في الدقيقة 81 وماريو غافرانوفيتش في الدقيقة 90.

ولم تتغير النتيجة خلال الوقت الإضافي رغم المحاولات المتبادلة من الطرفين، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح، التي ابتسمت لسويسرا بنتيجة 5-4، بعد إضاعة كيليان مبابي الركلة الأخيرة لفرنسا.

وضربت سويسرا موعدا مع إسبانيا في ربع النهائي الجمعة المقبل بمدينة سان بيطرسبورغ.

المصدر : الجزيرة + وكالات
المزيد من يورو 2020

هولندا تعلن استقالة دي بور بعد الخروج من يورو 2020 وفرنسا تستبعد القرارات المتسرعة بحق ديشان

منتخب فرنسا (رويترز)

هل تشكّل مشاهدة كرة القدم خطرا على صحة القلب؟

التوتر الذي يشعر به المشجعون أثناء المباريات قد يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية (رويترز)

أجمل مباريات يورو 2020.. 8 أهداف في مواجهة انتهت بتفوق إسبانيا على كرواتيا

إسبانيا تفوقت على كرواتيا وقلبت الأمور في الأشواط الإضافية (رويترز)

شاهد.. بلجيكا تقصي البرتغال وتضرب موعدا مع إيطاليا في ربع نهائي يورو 2020

ثورغان هازارد أحرز هدف التأهل لبلجيكا (رويترز)
الأكثر قراءة

جبهة تيغراي: سيطرنا بالكامل على عاصمة الإقليم ونلاحق القوات الإثيوبية

(الجزيرة)
logo

حين احتلت بريطانيا القدس وأجبرت المصريين على قتال الأتراك

مزايا النظام الغذائي العسكري.. خطة إنقاذ عاجلة لخسارة الوزن قبل المناسبات

مزايا النظام العسكري على المدى القصير مفيدة بصورة واضحة في فقدان الوزن (غيتي)

توقعات بتورط شخصيات مصرية مهمة.. القبض على حسن راتب بتهمة تهريب الآثار

حسن راتب امتلك العديد من المشروعات الكبرى خصوصا في سيناء (مواقع التواصل)